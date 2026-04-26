A Lưới kiên cường

Đồi A Bia hôm nay trở thành điểm du lịch nổi tiếng ở A Lưới

Chiến trường khốc liệt và bản lĩnh Việt Nam

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, A Lưới là một trong những địa bàn chịu sự đánh phá ác liệt bậc nhất trong chiến tranh. Trên các cao điểm chiến lược như 937 - A Bia, 935 - Ripcord, hay Cốc Bai, đối phương đã huy động hỏa lực mạnh, kết hợp không quân, pháo binh và bộ binh nhằm kiểm soát tuyến hành lang Trường Sơn.

Chính tại những nơi được coi là “pháo đài bất khả xâm phạm” ấy, quân và dân ta đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, sáng tạo trong cách đánh và ý chí chiến đấu đến cùng. Trận đánh tại đồi A Bia - nơi đối phương phải thừa nhận là “Hamburger Hill” - đã trở thành minh chứng điển hình cho sự thất bại của chiến lược quân sự dựa vào hỏa lực áp đảo.

Tương tự, tại cao điểm 935 - Ripcord, các lực lượng vũ trang ta đã kiên trì bám trụ, tiêu hao sinh lực địch, làm phá sản ý đồ kiểm soát địa bàn. Ở Cốc Bai, những trận đánh giằng co đã thể hiện rõ nét nghệ thuật chiến tranh nhân dân: lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, dựa vào địa hình và lòng dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Những chiến thắng ấy không chỉ mang giá trị quân sự, mà còn khẳng định một chân lý: sức mạnh quyết định của chiến tranh Việt Nam không nằm ở vũ khí, mà ở con người và hệ giá trị mà con người ấy mang theo.

Từ thực tiễn chiến trường khốc liệt ấy, A Lưới đã sản sinh ra nhiều Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - những con người tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam như Hồ Đức Vai, Kăn Lịch, Kăn Đơm, A Nun, Hồ Giục, Ku Tríp, A Vầu… Những con người ấy đã khẳng định: anh hùng không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của chiến tranh, mà là kết tinh của một hệ giá trị được hình thành và phát triển trong thực tiễn đấu tranh.

Anh hùng Hồ Đức Vai với bức ảnh quý giá chụp cùng Bác Hồ. Ảnh tư liệu

Chủ nghĩa anh hùng - từ chiến trường đến đời sống hòa bình

Thực tiễn A Lưới cho thấy một sự chuyển hóa mang tính quy luật: từ chiến trường sang đời sống hòa bình, chủ nghĩa anh hùng tiếp tục được biểu hiện dưới những hình thức mới.

Các anh hùng sau chiến tranh không dừng lại ở hào quang quá khứ, mà tiếp tục sống giản dị, gắn bó với nhân dân, đóng góp cho cộng đồng. Hồ Đức Vai sau khi nghỉ hưu ở cương vị chỉ huy trưởng quân sự, ông tiếp tục gánh vác trọng trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện A Lưới rất được đồng chí, đồng bào tín nhiệm, kính trọng. Kan Lịch luôn mang phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đến với bà con, làng xóm trong cuộc sống lao động sản xuất nâng cao thu nhập và sinh hoạt thường nhật. Kan Đơm chân chất, mộc mạc, thâm tình giữa không gian gia đình đông đúc, cộng đồng rộn ràng, đoàn kết, hữu nghị.

Hồ Đức Vai là hiện thân tiêu biểu cho sự chuyển hóa từ gian khó thành bản lĩnh. Từ một đứa trẻ mồ côi nơi bản làng, ông đã trưởng thành trong lửa đạn, trở thành chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm và được phong tặng danh hiệu anh hùng. Những chiến công của ông không chỉ thể hiện năng lực tác chiến linh hoạt mà còn phản ánh chiều sâu của bản lĩnh chính trị. Sau chiến tranh, ông tiếp tục khẳng định phẩm chất của mình bằng một cuộc sống giản dị, gắn bó với Nhân dân, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Ông trở thành một “cột mốc sống” về đạo đức và tinh thần trong đời sống xã hội.

Kăn Lịch - nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Pa Kô - là biểu tượng cho sự kết hợp giữa trí tuệ quân sự và ý thức tự rèn luyện. Với hàng chục trận đánh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bà đã khẳng định năng lực chiến đấu xuất sắc. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của bà không dừng lại ở chiến công mà nằm ở quá trình tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất sau chiến tranh. Cuộc đời bà là minh chứng sống động cho một chuẩn mực: danh hiệu anh hùng không phải là đích đến mà là khởi đầu của trách nhiệm lớn hơn.

Kăn Đơm lại đại diện cho chiều sâu của chiến tranh nhân dân. Từ thực tiễn chiến đấu, bà thể hiện sự sáng tạo trong cách đánh, bám địa bàn và gắn bó chặt chẽ với Nhân dân. Sau chiến tranh, dù phải đối mặt với nhiều mất mát và khó khăn, bà vẫn giữ vững phẩm chất kiên cường, bền bỉ. Đây chính là biểu hiện điển hình của “anh hùng thầm lặng” - một dạng giá trị có ý nghĩa đặc biệt trong việc duy trì nền tảng đạo đức xã hội.

Những con người cụ thể ấy đã khẳng định một điều rằng chủ nghĩa anh hùng cách mạng ở A Lưới không phải là khái niệm trừu tượng, mà là một hệ giá trị sống động, có khả năng tái sản sinh trong nhiều hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Cũng từ đó, một nhận thức mang tính khẳng định được xác lập: danh hiệu anh hùng là sự ghi nhận của lịch sử, nhưng giá trị anh hùng mới là yếu tố quyết định sức sống của con người và xã hội.

Trong 8 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của A Lưới, đến nay chỉ còn lại 2 nhân chứng sống là Kăn Lịch và Kăn Đơm nhưng tuổi tác đã cao. Sự ra đi của các nhân chứng lịch sử là một quy luật tất yếu, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử.

Đối với thế hệ trẻ, ký ức ấy không chỉ giúp hiểu về quá khứ, mà còn định hướng hành động trong hiện tại: giữ vững lập trường trước những biến động thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, và xây dựng trách nhiệm xã hội. Việc bảo tồn, số hóa, và đưa những câu chuyện về A Lưới vào giáo dục, truyền thông chính thống vì vậy mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Một buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cho các em thiếu nhi tại xã A Lưới 4

Tri ân bằng hành động cụ thể

Thực tiễn đời sống của các anh hùng và gia đình họ hôm nay đặt ra yêu cầu: tri ân phải được thể hiện bằng chính sách và hành động cụ thể. Chăm sóc y tế, bảo đảm an sinh, sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội không chỉ là nghĩa vụ đạo đức, mà còn là trách nhiệm chính trị. Tri ân chính là cách củng cố nền tảng giá trị của xã hội, tăng cường niềm tin và sự gắn kết giữa các thế hệ. Đảng, Nhà nước ta đã và đang thực hiện tốt nghĩa cử này nhưng cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, đến cùng hơn nữa.

Từ A Lưới, có thể khẳng định một cách rõ ràng: chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam là sự kết hợp giữa lý tưởng chính trị, sức mạnh Nhân dân và chiều sâu đạo đức. Những trận chiến tại A Bia, Ripcord, Cốc Bai; những con người như Hồ Đức Vai, Kăn Lịch, Kăn Đơm… đã tạo nên một hệ giá trị có khả năng lan tỏa vượt ra ngoài không gian và thời gian lịch sử.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước tiếp tục hội nhập và phát triển, chính hệ giá trị ấy là nền tảng để xây dựng con người Việt Nam hiện đại - vừa có bản lĩnh, vừa có trí tuệ, vừa có trách nhiệm với cộng đồng.

Kỷ niệm 30/4 vì thế không chỉ là nhắc lại chiến thắng, mà là khẳng định một chân lý: hòa bình mở ra một giai đoạn mới, nơi Chủ nghĩa Anh hùng được đo bằng chất lượng cống hiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và từ A Lưới - vùng đất từng là “tọa độ lửa” - một thông điệp mang tính khẳng định tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ: giá trị của Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam không chỉ thuộc về quá khứ, mà đang hiện diện trong hiện tại và định hình tương lai của dân tộc Việt Nam.