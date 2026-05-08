Khởi nghiệp từ giống dúi má đào

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lưới 3 tham quan mô hình trang trại nuôi dúi của anh Đặng Ngọc Sơn (giữa) tại thôn Quảng Phú, xã A Lưới 3, TP. Huế

Khởi nghiệp vào năm 2016 chỉ với 10 cặp dúi mốc, giấc mơ làm giàu của Đặng Ngọc Sơn ngay lập tức gặp những trở ngại. Giai đoạn đầu, chưa thích nghi với khí hậu địa phương và thiếu kinh nghiệm xử lý bệnh thực tế, đàn dúi của anh bị hao hụt đáng kể do các bệnh về đường ruột và hô hấp. Trước nguy cơ mất trắng vốn liếng, anh Sơn tìm đến các chuyên gia và chủ trang trại dày dạn kinh nghiệm để học hỏi kỹ thuật phòng bệnh. Sự kiên trì cuối cùng đã mang lại quả ngọt. Đàn dúi dần ổn định, sinh trưởng tốt và bắt đầu cho lứa sinh sản đầu tiên.

Sau đó không lâu, anh nhận thấy tiềm năng của giống dúi má đào có nguồn gốc từ Lào, nổi bật với kích thước lớn, có thể đạt 4 - 6kg khi trưởng thành. Không chỉ vậy, giống dúi này còn có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh và phù hợp với điều kiện nuôi tại địa phương.

Dù giá giống khá cao, khoảng 3 triệu đồng/cặp, Sơn vẫn mạnh dạn đầu tư 10 cặp dúi má đào để phát triển mô hình. Trên diện tích khoảng 80m², anh xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín, chia thành nhiều ô nuôi riêng biệt, đảm bảo môi trường yên tĩnh, ít ánh sáng và duy trì nhiệt độ ổn định từ 25 - 28°C. Thức ăn của dúi chủ yếu là các loại cây sẵn có như tre, mía, sắn, ngô, cỏ voi, giúp giảm đáng kể chi phí. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng là nguồn thức ăn phải sạch để hạn chế bệnh tật. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn dúi phát triển nhanh, sinh sản đều. Mỗi con cái có thể sinh 3 lứa mỗi năm, mỗi lứa từ 4 - 6 con, tạo nguồn giống ổn định.

Hiện nay, trang trại của anh Sơn duy trì quy mô khoảng 200 con. Dúi thương phẩm được bán với giá từ 500.000 đồng - 600.000 đồng/kg. Với nhu cầu thị trường cao, sản phẩm của anh thường xuyên “cháy hàng”. Thịt dúi hiện được nhiều nhà hàng ưa chuộng nhờ chất lượng tốt, nuôi theo hướng tự nhiên, không sử dụng thức ăn công nghiệp.

Chi phí đầu tư không quá lớn, thức ăn dễ kiếm và đầu ra ổn định, mô hình nuôi dúi má đào mang lại thu nhập cho anh Sơn khoảng 180 triệu đồng mỗi năm. Đây là mức thu nhập khá tốt đối với một hộ chăn nuôi ở vùng cao.

Bà Lê Thị Mai Loan, Chủ tịch UBMTTQVN xã A Lưới 3 khẳng định: “Mô hình nuôi dúi của anh Đặng Ngọc Sơn không chỉ có hiệu quả về kinh tế mà còn chứng minh được ý chí tự học, tự làm của người trẻ. Chúng tôi thường xuyên khuyến khích bà con hội viên đến tham quan, học hỏi để nhân rộng mô hình này”.

Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, Đặng Ngọc Sơn đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô chuồng trại lên gấp đôi trong thời gian tới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật cho những bạn trẻ tại xã A Lưới 3 và các địa phương khác có mong muốn khởi nghiệp.

Ông Trần Công Hai, Chủ tịch Hội Nông dân xã A Lưới 3 cho biết: “Hội Nông dân xã đang xem xét đề xuất từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho anh Sơn vay khoảng 150 triệu đồng, giúp anh có thêm nguồn lực tài chính để mở rộng quy mô trang trại. Nguồn vốn ưu đãi này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương trong việc khuyến khích thanh niên nông thôn khởi nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế nông thôn tại xã A Lưới 3 ngày càng khởi sắc”.

Hành trình 10 năm theo đuổi giấc mơ làm giàu trên vùng cao A Lưới, câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai trẻ Đặng Ngọc Sơn là minh chứng rõ nét cho việc: Chỉ cần có tư duy đổi mới và sự quyết tâm trong hành động, người trẻ hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.