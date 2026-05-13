Kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách tại xã A Lưới 2

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đoàn khảo sát thực tế ở cơ sở

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại một số hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Qua khảo sát cho thấy, nhiều căn nhà xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của các hộ dân.

Làm việc với UBND xã A Lưới 2, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tình hình triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Theo đó, địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Trên địa bàn xã A Lưới 2 hiện có tổng số 67 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Qua rà soát, có 30 đối tượng gặp khó khăn về nhà ở, cần được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Căn cứ các quy định và hướng dẫn của cấp trên, UBND xã A Lưới 2 đã lập danh sách và ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 30 hộ này. Cụ thể, xây dựng nhà mới cho 10 hộ và sửa nhà cho 20 hộ, với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ 1,2 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.