Chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường và gió mạnh trên biển

HNN.VN - Ngày 5/2, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (BCHPTDS) TP. Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh tăng cường và gió mạnh trên biển.

Các địa phương cũng cần chủ động triển khai biện pháp chống úng, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 7 đến 10/2, khu vực thành phố chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây, có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ giảm, vùng biển có gió mạnh, sóng lớn. Tổng lượng mưa từ ngày 5 đến 14/2 phổ biến 30–50mm, có nơi trên 70mm.

Để chủ động ứng phó, BCHPTDS TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết qua các kênh thông tin chính thức; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Căn cứ dự báo sóng, gió và tiêu chuẩn an toàn tàu cá, xem xét cho phép các tàu đủ điều kiện hoạt động; đồng thời, quản lý chặt chẽ tàu thuyền khu vực bãi ngang, kiên quyết không cho ra khơi đối với phương tiện không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động triển khai biện pháp chống úng, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026; tổ chức phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho cây trồng, vật nuôi, nhất là tại vùng trũng, miền núi, vùng cao.

PHONG ANH
