Ứng phó dịch virus Nipah: Nhiều sân bay lớn giám sát y tế như thời COVID-19

Nipah là một loại virus RNA thuộc họ Paramyxoviridae

Thái Lan, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) tăng cường các biện pháp phòng ngừa sau khi 5 ca nhiễm virus Nipah được xác nhận tại bang Tây Bengal, Ấn Độ hôm 25/1.

Khoảng 100 người đang được cách ly sau khi virus được phát hiện trong một bệnh viện tại Tây Bengal. Một bác sĩ, một y tá và một nhân viên khác đã cho kết quả dương tính, sau hai ca nhiễm ban đầu là các đồng nghiệp trong bệnh viện.

Nipah là một loại virus RNA thuộc họ Paramyxoviridae, gây bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, chủ yếu lây từ lợn và dơi bị nhiễm bệnh, có thể lây qua tiếp xúc gần giữa người với người.

Nhà chức trách Thái Lan đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket nhằm sàng lọc hành khách đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ, nơi đã xác nhận bùng phát dịch bệnh có khả năng gây tử vonng cao do virus Nipah gây ra.

Trong thông báo ngày 25/1, Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) Thái Lan cho biết lực lượng kiểm soát bệnh truyền nhiễm quốc tế tại 3 sân bay lớn đã tăng cường sàng lọc hành khách nhập cảnh, đặc biệt là những người đến từ Tây Bengal. Các biện pháp được triển khai bao gồm đo thân nhiệt và đánh giá sức khỏe tại chỗ đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm. Những hành khách bị sốt cao hoặc xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly đã được chỉ định để kiểm tra chuyên sâu theo quy trình lập sẵn. Ngoài ra, tất cả những người đến từ Tây Bengal cũng được phát Thẻ Cảnh báo sức khỏe, trong đó liệt kê các triệu chứng cần theo dõi và hướng dẫn xử lý khi cảm thấy cơ thể không khỏe.

Các triệu chứng liên quan đến virus Nipah gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau họng, ho, khó thở, buồn ngủ, lú lẫn và co giật. DDC khuyến cáo mọi người nếu xuất hiện triệu chứng trong vòng 21 ngày sau khi nhập cảnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để khám và thông báo rõ lịch sử đi lại cùng thời điểm khởi phát bệnh. Những người cảm thấy không khỏe có thể gọi điện đến đường dây nóng của DDC theo số 1422, hoặc quét mã QR trên thẻ cảnh báo để báo cáo tình trạng sức khỏe. Đường dây nóng hoạt động hằng ngày từ 8h-20h.

Cùng với đó, DDC đã ban hành khuyến cáo đối với công dân Thái Lan có kế hoạch đến Ấn Độ du lịch hoặc hành hương, đề nghị theo dõi chặt chẽ các thông tin y tế chính thức, hạn chế đến các khu vực đang bùng phát dịch nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa. Du khách được khuyến cáo tránh tiếp xúc với động vật có nguy cơ mang virus, rửa sạch trái cây trước khi ăn và rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với động vật, thịt hoặc xác động vật, đặc biệt là dơi, lợn, ngựa, mèo, dê và cừu. Nhà chức trách Thái Lan nhấn mạnh bất cứ ai trở về từ Ấn Độ có xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Tại Nepal, chính phủ đã nâng mức cảnh báo và tăng cường kiểm tra y tế tại Sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu, cũng như tại các cửa khẩu đường bộ trọng yếu giáp Ấn Độ, nhằm ngăn chặn virus xâm nhập vào nước này.

Các bàn kiểm soát y tế đã được thiết lập để sàng lọc hành khách có triệu chứng, đồng thời các bệnh viện và điểm kiểm dịch biên giới được yêu cầu báo cáo, xử lý các ca nghi nhiễm. Giới chức nhấn mạnh thách thức lớn đến từ biên giới mở và lưu lượng người qua lại hằng ngày từ bang Tây Bengal.

Người phát ngôn Bộ Y tế Nepal, bác sĩ Prakash Budhathoki cho biết các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus đã được triển khai đầy đủ. Chính phủ bắt đầu sàng lọc cá nhân đối với hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) cũng như các cửa khẩu giáp Ấn Độ.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) đang lên kế hoạch xếp căn bệnh nhiễm virus Nipah vào nhóm 5 - nhóm bệnh truyền nhiễm bắt buộc khai báo cao nhất theo luật hiện hành, dành cho các bệnh mới nổi nguy hiểm.

Chính sách này dự kiến trải qua giai đoạn lấy ý kiến người dân 60 ngày trước khi có hiệu lực. Nếu được thông qua, quy định mới buộc khách phải báo cáo ngay lập tức và áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt nếu xuất hiện ca bệnh. Động thái này phản ánh mối lo ngại về tỉ lệ tử vong cao và nguy cơ bùng phát dịch của virus Nipah.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Đài Loan cho biết điểm đến hiện vẫn duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 2 (màu vàng) đối với bang Kerala ở Tây Nam Ấn Độ, khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác. Lin Ming-cheng, đại diện CDC Đài Loan cho biết các khuyến cáo du lịch sẽ được cập nhật theo diễn biến của dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp virus Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên, do khả năng cao có thể gây ra một đợt dịch quy mô lớn.