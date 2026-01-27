Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài kích hoạt phương án ứng phó vi rút Nipah

Thắt chặt kiểm tra an ninh tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

Theo đó, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương, Hải quan, Công an cửa khẩu, các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không quốc tế, để thông tin, hướng dẫn hành khách về các quy định kiểm soát y tế của các quốc gia; đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp phát sinh ca lây nhiễm tại địa phương hoặc đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch thông qua đường hàng không.

Bên cạnh đó, đơn vị nghiên cứu bố trí, tăng cường đặt dung dịch khử khuẩn tại các khu vực phục vụ hành khách, khu vực hành lý, nhà vệ sinh, nhà điều hành…; thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh tại địa phương và các vùng đã được Bộ Y tế công bố. Các thông tin, khuyến cáo và quy định liên quan được cập nhật kịp thời trên trang thông tin điện tử của Cảng, đồng thời niêm yết tại khu vực làm thủ tục nhằm giúp hành khách chủ động theo dõi, thực hiện trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài cũng khuyến cáo người lao động và gia đình hạn chế đến các khu vực đang có dịch do vi rút Nipah nếu không thực sự cần thiết; chủ động theo dõi sức khỏe cá nhân. Trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về từ vùng có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn hoặc co giật, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác và thông báo đầy đủ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế. Thực hiện “ăn chín, uống sôi”; rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi sử dụng; không ăn, uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật như dơi, chim cắn hoặc gặm nhấm...

Người lao động và hành khách cần hạn chế tiếp xúc gần với các loài động vật có nguy cơ lây truyền cao như dơi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc, giết mổ động vật. Trường hợp phải tiếp xúc, chăm sóc người nghi ngờ hoặc mắc bệnh, cần sử dụng đầy đủ khẩu trang, găng tay và trang bị bảo hộ cá nhân, đồng thời vệ sinh tay đúng quy định sau khi tiếp xúc.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống vi rút Nipah cũng như các loại dịch bệnh khác, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và hoạt động khai thác trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.