  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 02/01/2026 09:39

Chủ động ứng phó với không khí lạnh, ngập úng, rét đậm, rét hại

HNN.VN - Sáng 2/1, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP. Huế lưu ý các cơ quan, đoàn thể; cơ quan Trung ương và UBND các xã, phường; các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thành phố chủ động ứng phó với không khí lạnh (KKL), ngập úng, rét đậm, rét hại.

Chủ động phòng bệnh cúm mùaMưa rét kéo dài làm cá nuôi lồng bị chết1.730 ha lúa ở Phú Vang bị ngập do ảnh hưởng mưa, lạnh

Tổng lượng mưa từ ngày 31/12/2025 đến ngày 9/1/2026 phổ biến 75–120 mm, có nơi trên 150 mm 

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận KKL đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 2/1/2026, bộ phận KKL này sẽ ảnh hưởng đến TP. Huế. Do vậy, tại TP. Huế đêm và sáng trời rét; riêng các xã A Lưới trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt KKL này ở các xã A Lưới từ 15–17 độ C; các nơi khác từ 17–19 độ C.

Trên đất liền TP. Huế có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to; vùng biển gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7–8; biển động, sóng biển cao 2–4 m. Tổng lượng mưa từ ngày 31/12/2025 đến ngày 9/1/2026 phổ biến 75–120 mm, có nơi trên 150 mm.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, rét hại và gió mạnh trên biển, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, mưa lớn, ngập úng, gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin chính thức (Hue-S, Trang Thông tin phòng, chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố...) để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

UBND các xã, phường, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế và các đơn vị liên quan chủ động rà soát phương án chống úng; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 tại các vùng trũng, thấp; tổ chức phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng cao.

Căn cứ cấp độ rủi ro thiên tai và diễn biến thực tế tại địa phương, theo thẩm quyền, kịp thời quyết định huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó thiên tai, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; chủ động xem xét, cho phép các tàu cá đủ điều kiện an toàn được hoạt động trên biển. Quản lý chặt chẽ tàu thuyền hoạt động tại khu vực bãi ngang; tuyệt đối không cho phép tàu, thuyền ra khơi đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn đi biển, không đủ công suất hoặc không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn theo quy định.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc vận hành hồ chứa theo đúng quy định; rà soát, xây dựng phương án vận hành, điều tiết hợp lý theo các kịch bản mưa, bảo đảm an toàn công trình, góp phần phòng tránh lũ, ngập úng, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 khu vực hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Ngập úngmưa lạnhrét đậmTP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Theo bản tin ngày 8/12 của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 10-17/12, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường và suy yếu nên trên đất liền TP. Huế có mưa vừa, có nơi mưa to; biển động, sóng lớn. Tổng lượng mưa từ ngày 8 đến 17/12 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top