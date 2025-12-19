Chủ động ứng phó với không khí lạnh, ngập úng, rét đậm, rét hại

Tổng lượng mưa từ ngày 31/12/2025 đến ngày 9/1/2026 phổ biến 75–120 mm, có nơi trên 150 mm

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận KKL đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 2/1/2026, bộ phận KKL này sẽ ảnh hưởng đến TP. Huế. Do vậy, tại TP. Huế đêm và sáng trời rét; riêng các xã A Lưới trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt KKL này ở các xã A Lưới từ 15–17 độ C; các nơi khác từ 17–19 độ C.

Trên đất liền TP. Huế có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to; vùng biển gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7–8; biển động, sóng biển cao 2–4 m. Tổng lượng mưa từ ngày 31/12/2025 đến ngày 9/1/2026 phổ biến 75–120 mm, có nơi trên 150 mm.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, rét hại và gió mạnh trên biển, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, mưa lớn, ngập úng, gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin chính thức (Hue-S, Trang Thông tin phòng, chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố...) để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

UBND các xã, phường, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế và các đơn vị liên quan chủ động rà soát phương án chống úng; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 tại các vùng trũng, thấp; tổ chức phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng cao.

Căn cứ cấp độ rủi ro thiên tai và diễn biến thực tế tại địa phương, theo thẩm quyền, kịp thời quyết định huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó thiên tai, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; chủ động xem xét, cho phép các tàu cá đủ điều kiện an toàn được hoạt động trên biển. Quản lý chặt chẽ tàu thuyền hoạt động tại khu vực bãi ngang; tuyệt đối không cho phép tàu, thuyền ra khơi đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn đi biển, không đủ công suất hoặc không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn theo quy định.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc vận hành hồ chứa theo đúng quy định; rà soát, xây dựng phương án vận hành, điều tiết hợp lý theo các kịch bản mưa, bảo đảm an toàn công trình, góp phần phòng tránh lũ, ngập úng, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 khu vực hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.