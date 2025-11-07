  • Huế ngày nay Online
Chủ động ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa

HNN.VN - Đó là một trong những nội dung được Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương và ngành chức năng chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa lớn sạt lở đất từ ngày 15 - 20/11.

Tin cuối cùng về cơn bão số 13, mưa lớn từ Thanh Hóa đến Đà NẵngHồ đập góp phần cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ duĐường lên Bạch Mã sạt lở nghiêm trọng, chia cắt tuyếnNhiều tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ qua miền trung-Tây Nguyên vẫn bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở

Từ ngày 15 đến 20/11 và những ngày cuối tháng 11/2025 dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to 

Sáng 11/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) tăng cường yếu, lệch Đông, cơn bão số 14 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Đặc biệt, từ ngày 15/11 đến ngày 20/11 và những ngày cuối tháng 11, do chịu ảnh hưởng của KKL được tăng cường và sau đó được bổ sung mạnh hơn, kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao nên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi A Lưới trời chuyển rét; vùng biển gió mạnh, sóng lớn, biển động, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm 11/11 đến ngày 20/11 phổ biến 500–600 mm, vùng núi 700–900 mm, có nơi trên 1.000 mm.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng (Hue-S, Trang thông tin Phòng chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố) để chủ động phòng, tránh mưa lớn, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”; thông báo cho chủ thuyền, thuyền trưởng được biết về gió mạnh trên biển.

UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lớn. Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa; rà soát, xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa lớn. 

Tin, ảnh: TÂM ANH
