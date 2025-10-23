Hồ đập góp phần cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du

Thủy điện Bình Điền điều tiết nhằm tăng dung tích phòng lũ, đón mưa lớn thời gian tới

Tuân thủ quy trình vận hành

Liên hồ chứa nước trên lưu vực sông Hương vừa trải qua các đợt mưa lũ liên tục kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025. Việc điều tiết chủ động, nhịp nhàng liên hồ chứa với các kịch bản đã góp phần đáng kể trong việc giảm độ ngập sâu cho vùng hạ du các con sông.

Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5, trong thời gian từ ngày 15 - 30/10 trên lưu vực hồ Tả Trạch (phường Phú Bài, TP. Huế) đã trải qua 3 đợt mưa lớn liên tục. Tiếp đó, từ đêm mồng 2 đến ngày 3/11 trên lưu vực hồ Tả Trạch có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 2 đến ngày 3/11 các trạm trên lưu vực hồ chứa phổ biển từ 94,8 - 722mm.

Lượng mưa lớn cực đoan trong các ngày từ 26 - 28/10 khiến lưu lượng nước đổ về có thời điểm đạt trên 6.900m3/s. Tổng lượng nước về hồ Tả Trạch trong cả đợt hơn 917 triệu m3, trong đó hơn 651 triệu m3 được điều tiết về hạ du, hơn 266 triệu m3 được giữ lại, tương đương khả năng cắt giảm đỉnh lũ khoảng 30%. Nhờ sự vận hành chủ động, linh hoạt, hồ Tả Trạch đã góp phần giảm ngập đáng kể cho khu vực trung tâm thành phố và hạ lưu sông Hương. Hiện nay, hồ đang được điều tiết hạ dần mực nước về mức thấp, vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa tạo dung tích đón lũ cho đợt mưa lớn sắp tới do hoàn lưu bão số 13.

Tương tự, tại hồ thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương, việc điều tiết hồ chứa này đã cắt được 54% đỉnh lũ cho hạ du.

Theo Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền, trong trận lũ lịch sử xuất hiện tại thành phố bắt đầu từ ngày 26/10 đến nay, với lượng mưa đặc biệt lớn và dồn dập trong thời gian ngắn tại lưu vực. Đây là trận lũ có lượng mưa rất lớn ở thượng nguồn trong thời gian ngắn khoảng gần 3 ngày với lượng mưa tập trung ở lưu vực các hồ vượt 1.400mm, so với lũ năm 1999 có thời gian mưa kéo dài đến 6 ngày, phân bố đều ở đồng bằng, lượng mưa ở vùng núi nhỏ hơn so với vùng đồng bằng. Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền đã thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ của nhà máy để góp phần trong công tác cắt, giảm và làm chậm lũ cho hạ du, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, thiết bị cũng như duy trì ổn định công tác vận hành phát điện.

Tăng dung tích phòng lũ

Tại hồ thủy lợi Tả Trạch (phường Phú Bài, TP. Huế), ghi nhận lúc 11 giờ ngày 4/11 cho thấy, mực nước thượng lưu hồ đạt 43,74m, lưu lượng đến hơn 410 m3/s, lưu lượng đi 1.094m3/s, hồ đang vận hành 4 cửa tràn xả mặt để điều tiết nước. Hiện lưu lượng đến hồ nhỏ hơn lưu lượng về hạ du, lý giải về điều này, ông Nguyễn Quý An, Phó Trưởng ban Quản lý khai thác hồ Tả Trạch cho biết, thực hiện các công điện của Bộ NN&MT, UBND thành phố, đơn vị quản lý hồ đang vận hành hạ thấp mực nước hồ về mực nước đón lũ để tăng khả năng cắt, giảm lũ cho hạ du trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Tâm Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Bình Điền cho biết, đỉnh lũ cả đợt xuất hiện lúc 10 giờ ngày 27/10 khoảng 6.512m3/s (gần bằng lưu lượng đỉnh lũ với tần suất 0,1%) lúc này hồ điều tiết 3.500m3/s, cắt được 54% đỉnh lũ cho hạ du. Hiện nay mực nước hồ đang đạt cao trình +82,14m, lưu lượng đến 634m3/s, lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin 1.251m3/s. Đơn vị đang thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Công điện số 24/CĐ-BCĐ-BTNMT ngày 1/11/2025, trong đó ưu tiên tạo dung tích phòng lũ tối đa cho các hồ chứa và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, nhằm đưa dần mực nước hồ về cao trình quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa để chủ động ứng phó với đợt mưa do hoàn lưu bão số 13 gây ra sắp tới.

“Với sự chuẩn bị đầy đủ về các phương án phòng, chống thiên tai, vật tư nhiên liệu dự phòng cũng như nhu yếu phẩm đầy đủ cho cán bộ, công nhân nhà máy tham gia ứng trực và đặc biệt là sự chủ động tạo tối đa dung tích phòng lũ cho hạ du, hồ thủy điện Bình Điền đã góp phần cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du sông Hương”, ông Nguyễn Tâm Phương cho biết thêm.