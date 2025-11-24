  • Huế ngày nay Online
Các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang cần chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/giờ, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa biển Đông, hướng về khu vực miền Trung và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đề nghị các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: TTXVN) 

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 33/CĐ-BCĐ-BNNMT đề nghị các Bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ), các ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Theo công điện, hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của Philippines. Hồi 8 giờ ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/giờ, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa biển Đông, hướng về khu vực miền Trung và có khả năng mạnh lên thành bão trong bối cảnh khu vực Nam Trung Bộ đang khắc phục hậu quả mưa, lũ nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến An Giang và các bộ, ngành liên quan, chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đặc biệt, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua theo Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

