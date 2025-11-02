  • Huế ngày nay Online
Điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và cụm hồ A Lin B3-A Lin B1

HNN.VN - Ngày 13/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cho biết, đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và cụm hồ A Lin B3-A LinB1 thuộc các xã miền núi vùng A Lưới cũ nhằm ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới.

Điều tiết các hồ chứa nước để ứng phó với mưa lớn

 Khu vực vùng bán ngập thuộc lòng hồ A Lin B1

Theo đó, hồ thủy điện A Lưới được yêu cầu điều chỉnh vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, dự kiến có thể đạt đến 1.800m3/s. Thời gian vận hành tăng lưu lượng vào lúc 10 giờ ngày 15/11. Tương tự, hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 – A Lin B1) điều chỉnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn, tránh đột biến, dự kiến có thể đạt 500m3/s. Thời gian vận hành tăng lưu lượng vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các chủ đầu tư là Công ty cổ phần thủy điện miền Trung và Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú thông báo đến người dân các địa phương thuộc các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, khu vực ven lòng hồ thủy điện hiện có khoảng trên 10 hộ dân, kiểm tra vẫn chưa thấy tình trạng ngập lụt khu vực lòng hồ. Việc điều tiết vận hành chủ đầu tư đã có thông báo với địa phương, xã đã tiến hành thông tin, cảnh báo đến người dân nhằm chủ động ứng phó trong tình huống có ngập lụt khu vực ven lòng hồ.

