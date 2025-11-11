  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/11/2025 12:39

Điều tiết các hồ chứa nước để ứng phó với mưa lớn

HNN.VN - Ba hồ chứa trên lưu vực các con sông chính của thành phố đều nhận lệnh điều tiết nhằm tăng dung tích phòng lũ, ứng phó mưa lớn.

Yêu cầu vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho vùng hạ du Lũ trên các sông đang rút dầnMưa lớn chưa dứt, hồ chứa tiếp tục xả lũ

 Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch được lệnh điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 300 - 800 m³/s

Sáng 12/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương nhằm ứng phó mưa lớn trong thời gian tới. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du, các đơn vị chức năng yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long.

Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, hói, thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Trước đó, hai hồ chứa Hương Điền trên sông Bồ và Tả Trạch trên sông Hương cũng nhận lệnh điều tiết nhằm chủ động ứng phó với đợt mưa lớn được dự báo sắp xảy ra trên địa bàn. Theo đó, từ 16 giờ ngày 11/11, thủy điện Hương Điền bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du, với mức dao động từ 300 - 700 m³/s, đồng thời sẽ tiếp tục điều chỉnh phù hợp theo lưu lượng nước thực tế đến hồ; hồ Tả Trạch vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 300 - 800 m³/s, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay (12/11).

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 12 đến 21/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao, địa bàn thành phố có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 12 đến ngày 21/11 phổ biến 500-700mm, vùng núi 700-900 mm, có nơi trên 1.000mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ lụt, lũ quét và sạt trượt đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối. Nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên toàn thành phố.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
tả trạch3 hồ chứamưa lớnngập lụt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa

Đó là một trong những nội dung được Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương và ngành chức năng chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa lớn sạt lở đất từ ngày 15 - 20/11.

Chủ động ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa
Các trường bị ngập lụt tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Chiều 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn gửi các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo các điều kiện an toàn trường học để tổ chức dạy học trở lại sau lũ.

Các trường bị ngập lụt tiếp tục cho học sinh nghỉ học

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top