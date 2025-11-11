Điều tiết các hồ chứa nước để ứng phó với mưa lớn

Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch được lệnh điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 300 - 800 m³/s

Sáng 12/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương nhằm ứng phó mưa lớn trong thời gian tới. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du, các đơn vị chức năng yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long.

Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, hói, thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Trước đó, hai hồ chứa Hương Điền trên sông Bồ và Tả Trạch trên sông Hương cũng nhận lệnh điều tiết nhằm chủ động ứng phó với đợt mưa lớn được dự báo sắp xảy ra trên địa bàn. Theo đó, từ 16 giờ ngày 11/11, thủy điện Hương Điền bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du, với mức dao động từ 300 - 700 m³/s, đồng thời sẽ tiếp tục điều chỉnh phù hợp theo lưu lượng nước thực tế đến hồ; hồ Tả Trạch vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 300 - 800 m³/s, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay (12/11).

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 12 đến 21/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao, địa bàn thành phố có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 12 đến ngày 21/11 phổ biến 500-700mm, vùng núi 700-900 mm, có nơi trên 1.000mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ lụt, lũ quét và sạt trượt đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối. Nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên toàn thành phố.