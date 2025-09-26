  • Huế ngày nay Online
Chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 10

HNN.VN - Chiều 26/9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế đã có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (BUALOI) trên địa bàn TP. Huế.

Lực lượng chức năng bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú, tránh an toàn 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua phía Nam khu vực Trung bộ nối với cơn bão số 10 (BUALOI) nên từ ngày 26-30/9/2025 trên đất liền TP. Huế có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cần đề phòng dông lốc, sét.

Tuy nhiên, mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố ở mức thấp, dưới báo động I. Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố vẫn đảm bảo an toàn.

Đến ngày 26/9, các địa phương đã thu hoạch 24.534ha/24.917ha lúa (đạt 98,5%). Các diện tích lúa đã chín hầu như đã thu hoạch, còn lại 383 ha lúa chưa chín chủ yếu ở các xã A Lưới. Toàn thành phố có 1.122 phương tiện/8.079 lao động (thuyền từ 6m trở lên), đến ngày 24/9/2025, các phương tiện trên địa bàn đã về nơi trú, tránh an toàn. Các địa phương cũng đã rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão để có kế hoạch di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá đến nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, lực lượng 40 xã, phường và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn đối với diễn biến của cơn bão số 10.

PHONG ANH
