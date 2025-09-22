Ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai

LLVT thành phố kiểm tra phương tiện, thiết bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ

Chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa

Chúng tôi có dịp tham dự buổi báo động luyện tập phương án phòng, chống sạt lở đê của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế. Sau hồi kẻng báo động, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ trong thời gian rất ngắn, 100% quân số của Tiểu đoàn 1 có mặt với đầy đủ vật chất hộ đê, khắc phục sạt lở. Tại khu vực được chọn “tác chiến” cạnh sông Đại Giang, dưới sự chỉ huy của Đại úy Trần Văn Nhật, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng tập trung cứu đê.

Đại úy Trần Văn Nhật chia sẻ: Trước mùa mua bão, đơn vị thường tổ chức huấn luyện cứu hộ, cứu nạn (CHCN) sát với thực tế. Đặc thù trên địa bàn hằng năm thường xảy ra ngập úng, sạt lở đê nên đơn vị tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cho bộ đội thuần thục kỹ năng xử trí các tình huống về di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, bơi cứu đuối, sơ cứu người đuối nước và giúp dân khi có tình huống xảy ra.

Là đơn vị sẵn sàng chiến đấu trong mỗi mùa mưa bão, Trung tá Nguyễn Bảo Lân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 cho biết: “Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, chủ động các phương án phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN), bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Trong đó, trọng tâm là bố trí lực lượng nòng cốt gồm 200 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện được trang bị sẵn sàng cơ động giúp dân các vùng xung yếu khi có yêu cầu”.

Trực tiếp phụ trách 7 xã, phường, trong đó có 5 xã ở vùng biên giới huyện A Lưới cũ, Trung tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới thông tin: “Khi có mưa bão xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN chỉ đạo các địa phương rà soát kiểm tra các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ quét để sơ tán đến các vị trí an toàn. Đơn vị chỉ đạo cử lực lượng dân quân canh trực tại các vị trí đường cầu, đường ngập tràn bảo đảm an toàn cho người dân; giúp dân kê kích đồ đạc, chằng chống nhà cửa. Đồng thời, cử các lực lượng sẵn sàng giúp đỡ người dân khắc phục các sự cố khi mưa bão đi qua”.

Ngay sau khi kiện toàn bộ máy theo hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ CHQS thành phố tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN, xác định rõ phương châm hành động: “Chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” với trọng tâm là phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và kỹ năng TKCN cho các lực lượng trực tiếp tham gia PCTT, CHCN, gồm: Dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội thường trực, các tổ xung kích cơ động ở cơ sở.

Sát cánh bên Nhân dân

Đến nay, các đơn vị trực thuộc và Ban CHQS cấp xã đã triển khai xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, TKCN theo đúng quy định, sát với thực tế của địa phương sau khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để có phương án hiệp đồng ứng cứu cụ thể và sát điều kiện nhất. Mặt khác, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 tại sở chỉ huy các cấp theo đúng quy định và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố thông tin: Để LLVT sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai, chúng tôi tập trung vào việc chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và diễn tập các phương án ứng phó PCTT và TKCN sát thực tế, nâng cao năng lực cảnh báo sớm và kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất tại chỗ, bảo đảm hậu cần và thực hiện nghiêm ngặt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Sẵn sàng phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là phương án, kịch bản ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bão, vận hành hồ chứa.

Nhiều năm nay, LLVT ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ người dân kê kích tài sản, gia cố nhà cửa để ứng phó với bão như giằng chống mái nhà, di chuyển vật dụng lên cao và di dời tàu thuyền đến nơi an toàn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt khẩn trương giúp dân tại vùng xung yếu làm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, thể hiện tinh thần “sát cánh bên Nhân dân trong những thời khắc khó khăn” càng tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.