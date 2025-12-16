  • Huế ngày nay Online
Tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

HNN.VN - Chiều 19/12, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐB HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 Hội nghị tập huấn trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Huế 4 chuyên đề quan trọng có liên quan đến công tác bầu cử

Hội nghị tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Huế 4 chuyên đề quan trọng có liên quan đến công tác bầu cử.

Đó là, hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử; công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Nghị quyết số 199/2025/QH15, ngày 21/5/2025 của QH XV đã ấn định, ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày Chủ nhật (15 tháng 3 năm 2026).

Tin, ảnh: TÂM ANH
