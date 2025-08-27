Triển khai các phương án phòng, chống bão số 6

Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa và gió bão

Hồi 7h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở 17,7°N – 108,°E, trên khu vực biển Hà Tĩnh – TP. Huế: Cách Bắc Quảng Trị 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h. Dự báo, tại vùng biển TP. Huế có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển tăng dần lên 2.0 - 3.0m, biển động; vùng gần tâm bão 3.0 - 4.0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa và gió bão, có thể gây hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 3. Vùng ven biển TP. Huế có gió mạnh nhất là 36,8 km/h (cấp 5). Lượng mưa đo được từ 7h ngày 29/8 đến 8h ngày 30/8 phổ biến từ 60 - 110mm, có nơi cao hơn như: Đỉnh Bạch Mã: 130mm, Quảng Điền (Sịa): 127mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên từ sáng nay 30/8 đến hết ngày 31/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có công văn yêu cầu tăng lưu lượng vận hành hồ A Lưới, A Lin 3 nhằm ứng phó với bão số 6. Tất cả 40 xã, phường đều phải có phương án ứng phó thiên tai năm 2025, theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Đến ngày 30/8, các địa phương đã thu hoạch 3.856 ha/25.000ha lúa. Dự trữ 20.000kg gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô, 100.000 chai nước uống. Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ động chuẩn bị nguồn dự trữ, đảm bảo cung ứng ổn định, liên tục khi có dự báo thiên tai, lụt bão và trong suốt mùa mưa bão...

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn người dân phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè

Toàn thành phố có 1.125 phương tiện/8.106 lao động (thuyền từ 6m trở lên). Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng vào lúc 05h ngày 30/8/2025, còn 1 phương tiện/10 lao động đang trên đường vào Cảng Chân Mây. Đối với 6.600 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì 2.917 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện; Công an thành phố duy trì 2.000 cán bộ, 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy, 57 cưa máy, 141 máy nổ, 2.000 áo phao và các dụng cụ, thiết bị khác sẵn sàng triển khai phương án khi có tình huống thiên tai, thảm họa trên quy mô lớn (phòng thủ dân cấp độ 2, cấp độ 3). Nhiều ngày qua, Trung tâm Công viên cây xanh đã tiến hành gia cố các cây có nguy cơ ngã đổ; cắt tỉa cành cây tránh thiệt hại do bão số 6 gây ra.