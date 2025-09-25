Bảo vệ cây xanh, “mạnh tay” cắt, tỉa

Cắt, tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Trơ trụi sau cắt, tỉa

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường Đống Đa (từ khu vực ngã 6 đến nút giao Nguyễn Huệ - Hai Bà Trưng), hàng chục cây xanh bị cắt, tỉa gần hết cành lá, trơ thân cây. Cây xanh đô thị được trồng ở tuyến đường này chủ yếu là cây me tây, được cắt, tỉa khá nhiều, gần như không còn tác dụng che bóng mát. Đặc biệt, tại một số điểm như cổng phía sau của Trường Đại học Khoa học hoặc đoạn qua Sở Nông nghiệp và Môi trường, cây xanh gần như bị cắt trụi, khiến nhiều người đi đường ngỡ ngàng.

Ông L.V.M, chủ một quán cà phê trên tuyến đường Đống Đa cho biết, việc cắt, tỉa cây xanh, giảm độ cao cây nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão là cần thiết và được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, có hai vấn đề bà con còn thắc mắc. Thứ nhất, cắt, tỉa cành lá gần như trơ cả thân cây như thế liệu có đảm bảo sinh trưởng của cây về sau cũng như không còn có bóng mát cho tuyến đường nữa. Thứ hai, thời điểm cắt cây là tháng 8 vừa qua, chưa phải là thời gian trọng điểm của mưa bão ở Huế, việc cắt như thế liệu có phù hợp hay không? “Cá nhân tôi cho rằng, việc cắt, tỉa cây cơ quan quản lý cần tham vấn kỹ bên cơ quan khí tượng, ứng phó thiên tai để chọn thời điểm cắt, tỉa cho phù hợp và đảm bảo sinh trưởng cho cây về sau”, ông M nêu quan điểm.

Cây xanh ở đường Đống Đa bị cắt, tỉa mạnh, trơ cả thân cây

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ đường Đống Đa, một số tuyến phố như Hà Nội, Hoàng Diệu, Nguyễn Huệ… đơn vị quản lý đã cắt, tỉa, mé cành khá nhiều để đảm bảo an toàn trong bão số 5. Đáng chú ý, tại tuyến đường Hà Nội (chủ yếu là cây nhạc ngựa), không chỉ cắt, tỉa “mạnh tay”, độ cao của cây ở đây cũng được hạ thấp đáng kể.

Tiến hành đúng quy trình, kế hoạch

Theo Trung tâm Công viên cây xanh Huế, hiện đơn vị này đang quản lý khoảng 67.000 cây xanh với hơn 60 loài cây khác nhau trên toàn địa bàn thành phố. Hàng năm, Trung tâm tiến hành khảo sát thực tế hệ thống cây xanh toàn thành phố để thống kê, lập kế hoạch chủng loại cây, cắt, trồng dặm bao nhiêu, tuyến phố nào, chặt hạ và trồng lại cây gì, cắt mé, hạ độ cao bao nhiêu cây, sau đó trung tâm sẽ trình phương án cho cơ quan có thẩm quyền là Sở Xây dựng phê duyệt và triển khai từ đầu năm.

Bình quân đơn vị này tiến hành cắt mé, hạ độ cao từ 4.000 - 4.500 cây mỗi năm, chủ yếu là cây loại 2 và loại 3. Việc cắt, tỉa cây xanh cũng được Trung tâm Công viên cây xanh Huế tiến hành khá sớm và luôn chủ động về mặt thời gian. Theo đó, trước mùa mưa bão, trung tâm huy động nhân lực và phương tiện tiến hành cắt, tỉa cây, hạ độ cao cây nhằm tạo sự thông thoáng, độ nhẹ cho cây, đảm bảo an toàn và tránh gãy đổ khi có thiên tai, đồng thời kết hợp với việc chăm sóc, bảo vệ cây.

Lý giải về việc cắt, tỉa, hạ độ cao cây xanh đô thị “mạnh tay” ở một số tuyến đường trung tâm thành phố, ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế thông tin, tùy từng tuyến phố, chủng loại cây, việc cắt, tỉa sẽ được tiến hành phù hợp, đúng quy trình, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, công trình của Nhà nước trong mùa mưa bão. Các đợt mưa bão những năm vừa qua cho thấy, một số chủng loại như xà cừ, phượng đỏ, phượng vàng, me tây… buộc phải cắt mé nhiều và hạ độ cao cây nhằm hạn chế thiệt hại khi có thiên tai do đặc điểm những loại cây này có hệ rễ yếu, dễ gãy đổ.

Mặt khác, nhiều loại cây có bộ rễ yếu do tác động của quá trình thi công các công trình phát triển hạ tầng đô thị. Như tại tuyến đường Hà Nội, cây nhạc ngựa được cắt, tỉa “mạnh tay” là do đặc tính cây này có độ cao lớn, trong quá trình thi công, thiết kế vỉa hè đường Hà Nội được hạ cốt nền xuống nên buộc phải hạ độ cao của cây (còn lại khoảng 9 - 10m) để đảm bảo an toàn cũng như mỹ quan đô thị. Riêng đối với tuyến đường Đống Đa, trung tâm cắt mé cây theo quy trình, hạn chế gãy đổ khi có gió bão, đồng thời với đặc tính sinh trưởng, ra tán lá nhanh, cây me tây sẽ nhanh chóng có bóng mát trở lại.

“Việc cắt mé, hạ độ cao của cây xanh đô thị trước thời điểm mưa bão Trung tâm đều căn cứ trên thông báo của UBND TP. Huế về cảnh báo tình huống thiên tai cũng như tham vấn, cập nhật thông tin dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố. Do vậy, tùy từng tuyến phố, chủng loại cây, việc cắt, tỉa sẽ được tiến hành phù hợp, đảm bảo quy trình và kế hoạch”, ông Quý khẳng định.

Cũng theo ông Đặng Ngọc Quý, thời gian qua, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế còn tích cực bổ sung, chỉnh trang hệ thống cây xanh tại các tuyến đường khu vực trung tâm, công viên, điểm xanh trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo quy hoạch đô thị. Trong đó, công tác quy hoạch cây xanh tuân thủ theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP, ngày 11/6/2010 của Chính phủ (NĐ 64) về quản lý cây xanh đô thị với gần 200 tuyến đường đã và đang triển khai theo tiêu chí “một tuyến đường dài 2km trồng không quá 2 chủng loại cây” phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của quy hoạch, phát triển đô thị.

Tuy nhiên, hiện tại một số tuyến phố mới được nâng cấp, đầu tư xây mới, xuất hiện tình trạng nhiều chủng loại cây được chủ đầu tư, đơn vị thi công chọn trồng trên các tuyến đường không tuân thủ quy định này. Do vậy, đối với các công trình, dự án cây xanh đô thị, trung tâm đề xuất cần có sự tham vấn, tham gia của cơ quan quản lý cây xanh nhằm tuân thủ quy định tại NĐ 64 của Chính phủ cũng như đảm bảo sự đồng bộ, mỹ quan trong quy hoạch cây xanh đô thị.