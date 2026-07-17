Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Chiều nay (23/7) một số phường, xã trên địa bàn TP. Huế có khả năng xảy ra dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Cụ thể, các phường, xã: Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Bài, Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Bình Điền, A Lưới 1-5, Hương Trà... có mưa rào và dông vài nơi. Sau đó, mưa dông có khả năng lan sang các vùng lân cận khác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Trong chiều và tối 23/7 trên vùng biển ven bờ của TP. Huế còn có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài KTTV TP. Huế lưu ý, các địa phương và người dân trên địa bàn TP. Huế đặc biệt chủ động các phương án ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.