  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 23/07/2026 16:29

Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

HNN.VN - Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) TP. Huế cảnh báo, trong khoảng thời gian từ 15 giờ 20 phút đến 18 giờ 20 phút chiều nay (23/7) một số phường, xã trên địa bàn TP. Huế có khả năng xảy ra dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Thời tiết ngày 10/7: Nhiều nơi trên cả nước có mưa dôngHuy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốcCẩn thận với dông, lốc sét trong thời kỳ chuyển mùaNguy cơ dông tố, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Chiều nay (23/7) một số phường, xã trên địa bàn TP. Huế có khả năng xảy ra dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ 

Cụ thể, các phường, xã: Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Bài, Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Bình Điền, A Lưới 1-5, Hương Trà... có mưa rào và dông vài nơi. Sau đó, mưa dông có khả năng lan sang các vùng lân cận khác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Trong chiều và tối 23/7 trên vùng biển ven bờ của TP. Huế còn có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài KTTV TP. Huế lưu ý, các địa phương và người dân trên địa bàn TP. Huế đặc biệt chủ động các phương án ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Dông lốcTP. Huế.mưa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc ở Hương Trà

Chiều 8/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho một số hộ gia đình bị tốc mái do dông lốc xảy ra trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc ở Hương Trà
Xây mới cầu Ông Thượng

Ngày 7/7, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục xây mới cầu Ông Thượng, phường Mỹ Thượng (TP. Huế) theo giấy phép do Sở Xây dựng cấp.

Xây mới cầu Ông Thượng
Chủ động ứng phó vùng áp thấp khả năng thành áp thấp nhiệt đới

Sáng 1/7, trước diễn biến của vùng áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về phòng, chống thiên tai) đã phát Văn bản số 4981 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và các công trình thủy lợi, thủy điện.

Chủ động ứng phó vùng áp thấp khả năng thành áp thấp nhiệt đới
Quảng Điền còn 19 thôn sau khi sắp xếp lại

Ngày 27/6, UBND xã Quảng Điền (TP. Huế) tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp thôn và Quyết định của Chủ tịch UBND xã về việc cử trưởng thôn lâm thời.

Quảng Điền còn 19 thôn sau khi sắp xếp lại

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top