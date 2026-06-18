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ClockThứ Sáu, 19/06/2026 11:18

Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc

HNN.VN - Sáng 19/6, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan trên địa bàn TP. Huế đã khẩn trương huy động lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả do trận dông lốc chiều 18/6 gây ra.

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Các lực lượng phường Hương Trà giúp dân sửa chữa lại mái nhà do dông, lốc. Ảnh: V.Nhân 

Tại phường Hương Trà, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã huy động 84 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Ngay từ sáng sớm ngày 19/6, lực lượng chức năng đã có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp với tổ dân phố và người dân dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà cửa và khôi phục các điều kiện sinh hoạt.

Dự kiến trong ngày, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường sẽ hoàn thành việc hỗ trợ lợp lại mái nhà cho 8 hộ dân, đồng thời dọn dẹp, phát quang các tuyến đường có cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông thông suốt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ 16 giờ 5 phút đến 17 giờ ngày 18/6/2026, trên địa bàn các phường, xã như: Thuận Hóa, Thủy Xuân, Hương Trà, Phong Điền, Phong Thái... đã xuất hiện mưa dông kèm sét và gió mạnh. Tại Trạm Khí tượng Huế, gió giật mạnh nhất được ghi nhận đạt 14,6m/s, tương đương cấp 7. Lượng mưa đo được tại các trạm khu vực đồng bằng và ven biển phổ biến từ 19 - 40mm.

Dông lốc đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Tại xã Bình Điền, một em nhỏ bị thương ở vùng đầu do ảnh hưởng của thiên tai. Ngay sau đó, em đã được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu. Hiện sức khỏe của em đã ổn định và được cho về nhà.

Theo thống kê ban đầu, toàn thành phố có 18 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn tại xã Bình Điền; 17 nhà bị tốc mái từ 30 - 50%, gồm phường Hương Trà 15 nhà, phường Kim Long 1 nhà và phường Phong Thái 1 nhà.

Riêng tại phường Hương Trà, dông lốc làm 112 cây xanh gãy đổ; khoảng 10 - 12ha chuối và 18 - 20ha thanh trà bị đổ ngã, hư hại.

Tại khu vực Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, hệ thống sân khấu ngoài trời phục vụ lễ bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế cũng bị ảnh hưởng nặng. Nhiều hạng mục bị hư hỏng do gió lốc khiến chương trình phải tạm ngưng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường, xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với tổ dân phố khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông và sớm ổn định đời sống.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân sửa chữa các nhà bị tốc mái nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Dông lốckhắc phụcTP. Huế.
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