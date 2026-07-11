Thời tiết ngày 10/7: Nhiều nơi trên cả nước có mưa dông

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, miền bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Trung Bộ có mưa dông, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trên biển, phía đông đặc khu Phú Quý đã ghi nhận gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8; trạm Huyền Trân có gió giật cấp 8. Nhiều khu vực trên Biển Đông có mưa rào và dông.

Trong ngày và đêm 12/7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-3m, riêng giữa Biển Đông có nơi 2-4m.

Vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 8; phía tây bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, và vịnh Thái Lan có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Ngư dân hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh nguy cơ gió mạnh, sóng lớn và dông lốc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, khu vực Tây Bắc 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc (Nghệ An đến Quảng Trị) mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Phía nam mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-107-nhieu-noi-tren-ca-nuoc-co-mua-dong-post975077.html