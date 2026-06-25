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ClockThứ Bảy, 27/06/2026 15:42

Quảng Điền còn 19 thôn sau khi sắp xếp lại

HNN.VN - Ngày 27/6, UBND xã Quảng Điền (TP. Huế) tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp thôn và Quyết định của Chủ tịch UBND xã về việc cử trưởng thôn lâm thời.

Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sởĐề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếpNgười dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phốTinh gọn thôn, tổ dân phố gắn với giữ gìn bản sắc cộng đồng

Trao quyết định cho 12 trưởng thôn lâm thời

Theo Nghị quyết của HĐND xã, Quảng Điền thực hiện sắp xếp 24 thôn để thành lập mới 12 thôn và giữ nguyên 7 thôn. Sau sắp xếp, toàn xã còn 19 thôn, giảm 12 thôn so với trước.

Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cũng đã ban hành quyết định cử 12 trưởng thôn lâm thời với thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 26/6/2026 đến khi tổ chức bầu trưởng thôn theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu đề nghị đội ngũ trưởng thôn lâm thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu; khẩn trương ổn định tổ chức sau sắp xếp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động của các thôn sau sắp xếp diễn ra thông suốt, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời nhấn mạnh, mỗi trưởng thôn cần thực sự là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: PHONG LAN
 Từ khóa:
Sắp xếp thônxã Quảng ĐiềnTP. Huế.
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