Quảng Điền còn 19 thôn sau khi sắp xếp lại

Trao quyết định cho 12 trưởng thôn lâm thời

Theo Nghị quyết của HĐND xã, Quảng Điền thực hiện sắp xếp 24 thôn để thành lập mới 12 thôn và giữ nguyên 7 thôn. Sau sắp xếp, toàn xã còn 19 thôn, giảm 12 thôn so với trước.

Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cũng đã ban hành quyết định cử 12 trưởng thôn lâm thời với thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 26/6/2026 đến khi tổ chức bầu trưởng thôn theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu đề nghị đội ngũ trưởng thôn lâm thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu; khẩn trương ổn định tổ chức sau sắp xếp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động của các thôn sau sắp xếp diễn ra thông suốt, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời nhấn mạnh, mỗi trưởng thôn cần thực sự là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.