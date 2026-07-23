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ClockThứ Năm, 23/07/2026 16:22

Nhiều hoạt động hướng về người có công tại Bình Điền, Hương Trà, Kim Trà và Thuận An

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 23/7, lãnh đạo thành phố Huế ủy quyền Sở Nội vụ do ông Đỗ Minh Long - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại các xã, phường: Bình Điền, Hương Trà, Kim Trà.

Lãnh đạo Trung ương và TP. Huế thăm, tặng quà gia đình chính sách Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người có công

Thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện 

Tại xã Bình Điền, Đoàn đến thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Nữ (thôn Tân Quang), năm nay 83 tuổi, là bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt, tù đày.

Tại phường Hương Trà, Đoàn đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện (tổ dân phố Văn Xá 4). Mẹ Ngô Thị Thiện năm nay 98 tuổi, có chồng và 2 người con đều tham gia hoạt động cách mạng, trong đó, chồng và 1 người con là liệt sĩ, người con còn lại là thương binh với tỷ lệ thương tật hơn 60%.

Đoàn cũng đã đến thăm ông Nguyễn Văn Hùng (77 tuổi), thương binh hạng 1/4, suy giảm sức khỏe lao động 91% tại tổ dân phố Đông Xuân, phường Kim Trà.

Ông Đỗ Minh Long bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; khẳng định thành phố luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi và mong muốn các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chiều cùng ngày, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Trạm Y tế phường và Bệnh viện Phổi TP. Huế tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà tri ân các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Khám sàng lọc cho đối tượng chính sách ở Thuận An 

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 48 phần quà đến các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Đội ngũ y, bác sĩ tiến hành khám sức khỏe, kiểm tra các chỉ số cơ bản, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn sử dụng thuốc và phòng ngừa bệnh tật cho các đối tượng chính sách.

Dịp này, UBND phường phối hợp với Bệnh viện Phổi TP. Huế và Trạm Y tế phường tổ chức khám sàng lọc bệnh hô hấp mạn tính, tư vấn sức khỏe miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn; đồng thời mở rộng khám sàng lọc cho Nhân dân, dự kiến khoảng 1.600 người thuộc nhóm nguy cơ cao từ ngày 23 đến 30/7.

Với sự hỗ trợ về chuyên môn và trang thiết bị của Bệnh viện Phổi TP. Huế, người dân được tiếp cận dịch vụ khám, sàng lọc ngay tại địa phương, góp phần phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp mạn tính, giảm thời gian và chi phí đi lại. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

HÀN ĐĂNG - ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
27/7ngày Thương binh - Liệt sĩngười có công cách mạngBình ĐiềnHương TràKim Trà
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