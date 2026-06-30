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Chủ động ứng phó vùng áp thấp khả năng thành áp thấp nhiệt đới

HNN.VN - Sáng 7/1, trước diễn biến của vùng áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về phòng, chống thiên tai) đã phát Văn bản số 4981 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và các công trình thủy lợi, thủy điện.

Nạo vét bồi lấp, xây kè kiên cố chống sạt lở sông Tả Trạch ở Khe Tre“Nhà an toàn” giữa vùng thấp trũngChủ động ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra

Tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của vùng áp thấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Hue-S, trang thông tin phòng, chống thiên tai thành phố và Đài Khí tượng Thủy văn thành phố để kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Chi cục Thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Huế cùng UBND các địa phương ven biển, đầm phá được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo đến chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp.

UBND 40 xã, phường trên địa bàn cần chủ động thông tin về diễn biến vùng áp thấp để người dân nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tiếp tục vận hành công trình theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 1/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,5–15,5 độ Vĩ Bắc và 117,5–118,5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10–15km/giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong ngày và đêm 1/7, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long; phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cùng khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 2–3m. Khu vực biển có mưa rào và dông rải rác, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Chủ độngứng phóthiên taiTP. Huế.
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