Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc ở Hương Trà

Tại buổi bàn giao

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã bàn giao công trình sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Trần Công Diệu (gia đình có hoàn cảnh khó khăn) ở tổ dân phố Sơn Long.

Căn nhà có diện tích khoảng 80m², kinh phí sửa chữa gần 300 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế hỗ trợ 30 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình và Linh mục Ngô Văn Hài - Giáo xứ Sơn Công chung tay hỗ trợ.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Phan Thị Liên và gia đình anh Huỳnh Văn Quang, mỗi hộ 7 triệu đồng. Đây là 2 trong số 15 hộ gia đình có nhà bị tốc mái do trận dông lốc xảy ra vào ngày 18/6 trên địa bàn phường.