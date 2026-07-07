Nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy ở mức cao

Hiện trường vụ cháy xảy ra vào chiều 16/7 tại phường An Cựu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, trong 24 giờ qua (ngày 17/7), nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận vào trưa 17/7 tại trạm Huế đạt 37,3 độ C; trạm Nam Đông 37,3 độ C; trạm A Lưới 33,0 độ C.

Thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy nổ trên địa bàn. Chiều 16/7, tại khu vực núi Ngự Bình và núi Tam Thai (phường An Cựu) đã xảy ra 2 vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết hanh khô kết hợp với việc người dân đốt vàng mã bất cẩn, khiến lửa bùng phát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương phường An Cựu khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế và dập tắt đám cháy, ngăn không để lửa lan vào khu vực rừng thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, không đốt vàng mã, đốt rác hoặc sử dụng nguồn lửa bất cẩn trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hanh khô nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra cháy.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, trong 24 - 48 giờ tới (từ ngày 18 đến 19/7), nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Trong khoảng 72 - 120 giờ tới (từ ngày 20 đến 22/7), tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn TP. Huế, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng và cháy nổ trong thời điểm thời tiết cực đoan hiện nay.