Dịch bệnh gia tăng sau lũ

Bác sĩ ở Trung tâm Y tế Hương Thủy kiểm tra chấn thương tay cho bệnh nhân bị tai nạn thương tích sau đợt lũ vào cuối tháng 10/2025

Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Hương Thủy hiện đang điều trị hơn 30 bệnh nhân bị chấn thương, tăng gấp đôi so với thời điểm giữa tháng 10. Phần lớn các trường hợp là người dân bị trượt ngã, va chạm với vật nhọn hay tai nạn giao thông trên các tuyến đường trơn trượt sau lũ. Anh Đào Duy An (xã Lộc An) kể: “Trong lúc dọn đồ đạc, tôi bị ngã, chấn thương ở chân và mặt. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên sức khỏe hiện đã ổn định”.

Không chỉ tai nạn thương tích, các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa và sốt cũng tăng nhanh. BSCKI. Nguyễn Thị Mộng Điệp, Phó Trưởng khoa Nội - Nhi, Trung tâm Y tế Hương Thủy cho biết: “Thời tiết giao mùa cùng với môi trường ẩm thấp sau các đợt lũ đã khiến số bệnh nhân mắc bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, sốt… tăng hơn 30% so với trước. Vì vậy, khoa phải bố trí cán bộ làm việc thêm giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, để đảm bảo phục vụ người bệnh tốt nhất”.

Tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế, số lượt khám sau mưa lũ không tăng đột biến, nhưng tỷ lệ bệnh liên quan đến môi trường nước bẩn chiếm phần lớn. Nhiều bệnh nhân bị viêm da do ngâm mình lâu trong nước ngập chứa bùn đất, rác thải, chất hữu cơ phân hủy. Chị Mai Thị Tâm (phường Phú Xuân) chia sẻ: “Sau nhiều ngày dọn dẹp trong nước ngập, hai chân tôi bị nổi mẩn đỏ, ngứa. Bác sĩ chẩn đoán viêm da nặng, phải nhập viện điều trị hơn một tuần mới ổn”.

Theo BSCKII. Dương Hữu Thành, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế, môi trường ô nhiễm sau lũ là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh phát sinh, từ ngoài da đến đường tiêu hóa, hô hấp. “Sau lũ, nước thường nhiễm khuẩn, xác động vật phân hủy, muỗi và côn trùng sinh sôi mạnh, khiến các bệnh liên quan đến da, như: viêm da, viêm nang lông, chấn thương da và nhiễm khuẩn qua các vết thương hở... dễ bùng phát nên người dân cần cẩn trọng trong sinh hoạt và dọn dẹp vệ sinh môi trường”, bác sĩ Thành cảnh báo.

Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, ngành y tế TP. Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát và phòng ngừa. ThS.BSCKII. Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế cho biết: “Ngay sau khi nước rút, chúng tôi đã huy động các đội phản ứng nhanh phối hợp với y tế cơ sở giám sát sớm các ổ dịch, cấp phát hóa chất, viên lọc nước và hướng dẫn người dân xử lý vệ sinh môi trường tại chỗ nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, yêu cầu tuyến y tế cơ sở tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân phòng tránh dịch bệnh cũng như hướng dẫn các biện pháp bảo vệ bản thân sau lũ”.

Ngành y tế cũng khuyến cáo, người dân cần chú trọng bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn sau lũ: ăn chín, uống sôi, không dùng nguồn nước chưa được khử khuẩn; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập; mang găng tay, ủng khi dọn dẹp; và đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng sốt, phát ban, tiêu chảy hay mệt mỏi kéo dài. Đặc biệt, không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.