Huy động tổng lực khắc phục hư hỏng đường sá sau mưa lũ

HNN - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Huế và các khu vực phụ cận bị hư hỏng nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Không để đường sá hư hỏng, chia cắt khi mưa lũ

 Các lực lượng vá điểm sạt lở trên tuyến đường đê Niêm Phò - Nho Lâm. Ảnh: Ánh Cầu

Hư hỏng, xuống cấp

Ghi nhận tại Quốc lộ 49, lượng đất đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường với tổng khối lượng hơn 14.000m³, gây hư hỏng trên nhiều đoạn. Nhiều tuyến bị xói lở sâu, đặc biệt tại các đoạn Km1+300 - Km1+800, Km6+700 - Km7+600, Km9+000 - Km9+600, Km9+800 - Km10+300, Km13+200 - Km14+000… khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Toàn tuyến có hơn 5km mặt đường bị xói lở và 10 cống thoát nước hư hỏng.

Tương tự, Quốc lộ 49B cũng chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lớn khiến mái taluy đá xây bong tróc mạch vữa, hình thành hố hàm ếch gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều cống ngang đường bị xói lở phần móng và thân cống, làm yếu kết cấu nền đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt gãy. Tổng chiều dài hư hỏng lên đến 5km.

Hệ thống tỉnh lộ (TL) cũng ghi nhận nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng. Tại TL.16 (Km2+300 - Km3+650 và Km21+000 - Km22+100) nền, lề đường và rãnh bị xói trôi mạnh, tạo hàm ếch sát mặt đường; rãnh bê tông xi măng nứt gãy. Riêng Km21+500 - Km21+600, nước mưa tràn qua mặt đường gây sạt lở sâu.

Đối với TL 20, ngầm tràn Km14+600 - Km15+725 và mố cầu Khe Đét (Km21+190) bị xói lở mạnh cả thượng và hạ lưu. Nhiều tuyến khác như các TL: 17, 19, 8C, 14B… cũng hư hỏng nặng, trong đó, tuyến TL 14B đoạn Km34+500 - Km35+200 bị sạt trượt nghiêm trọng, gây đứt gãy toàn bộ nền mặt đường. Các tuyến TL: 4, 8A, 10C, 15, 18, 19 chạy dọc sông, đầm phá cũng bị xói lở nền đường, mặt đường bong tróc, sụt lún nhiều điểm, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Khẩn trương sửa chữa, đảm bảo giao thông thông suốt

Trước tình hình trên, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng huy động tối đa nhân lực, thiết bị để khắc phục. Theo thống kê ban đầu, riêng trên Quốc lộ 1A và đường tránh TP. Huế đã có hơn 3.500m² mặt đường nhựa bị hư hỏng. Do đó, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã thành lập 5 mũi thi công thường trực trên đường tránh và Quốc lộ 1A, tập trung xử lý ổ gà, dặm vá mặt đường, khơi thông rãnh thoát nước, đảm bảo giao thông an toàn. Đến nay, các hạng mục khắc phục cơ bản hoàn tất, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn TP. Huế đã trở lại bình thường.

Tại các tuyến đường đô thị như Hồ Đắc Di, Điện Biên Phủ, Lê Văn Hưu, Nguyễn Văn Tuyết, Đinh Tiên Hoàng, Yết Kiêu, Vạn Xuân, Lý Nam Đế, Hồ Quý Ly… lực lượng thi công cũng khẩn trương dặm sửa, xử lý những điểm hư hỏng nặng, tránh nguy hiểm cho người dân.

Không chỉ lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở cùng các tổ chức đoàn thể, người dân cũng tham gia dọn bùn đất, khơi thông rãnh thoát nước, dựng lại cọc tiêu, biển báo, góp phần bảo đảm an toàn giao thông tạm thời trong lúc chờ sửa chữa hoàn chỉnh.

Các địa phương vùng thấp trũng huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên phối hợp gia cố tạm thời các điểm sụt lún, lấp ổ gà và phân luồng giao thông. Công tác rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng từng tuyến đường cũng được đẩy nhanh để xây dựng phương án khắc phục dài hạn, bền vững.

Theo Sở Xây dựng, khối lượng hư hỏng về đường sá, các công trình giao thông sau đợt mưa lũ rất lớn, xuất hiện trên hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường đô thị. Các đơn vị thi công cũng đã nỗ lực làm việc liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để vừa bảo đảm tiến độ sửa chữa, vừa duy trì giao thông an toàn. Việc khắc phục hướng tới giải pháp bền vững, tăng khả năng chống xói lở, gia cố nền đường, taluy, rãnh thoát nước, nhất là tại các vị trí thường xuyên xảy ra sạt trượt.

Tại buổi kiểm tra các công trình giao thông sau lũ mới đây, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng chức năng, công an thành phố trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, hư hỏng mới có thể phát sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị khẩn trương lắp đặt bổ sung biển cảnh báo đường hư hỏng, biển hạn chế tốc độ tại các vị trí xuống cấp nặng; tăng cường sửa chữa, thảm lại mặt đường ngay khi thời tiết thuận lợi. Đồng thời, giám sát chặt chẽ chất lượng thi công, đảm bảo an toàn đúng quy định; bật hệ thống chiếu sáng các tuyến đường từ 17 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau; tăng cường lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm hư hỏng, vị trí đang thi công; tiếp tục đầu tư nâng cấp, bảo trì hệ thống đường bộ nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

PHONG ANH
