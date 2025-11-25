Bổ sung nguồn vốn khôi phục kinh tế sau lũ

Cán bộ tín dụng nắm bắt thiệt hại lớn do mưa lũ của người dân

Cần vốn tái sản xuất

Trong đợt mưa lũ vừa qua, chị Trần Thị Thùy, xã Bình Điền có 17 con bò gồm 3 con bò mẹ, 14 con bò con bị chết. Tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Chị Thùy nói rằng, giờ không biết làm thế nào để trả khoản nợ đã vay trước đó và tái đầu tư trở lại. Bởi đàn bò là tài sản lớn nhất của gia đình.

Chị Thùy cho biết, ngoài số tiền 100 triệu đồng vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm từ Phòng giao dịch NHCSXH Hương Trà, gia đình đã dồn hết vốn liếng và tích lũy để đầu tư phát triển đàn bò. Nay bò chết do mưa lũ, gia đình chị xem như mất trắng toàn bộ tài sản.

Không riêng chị Thùy, tại xã Bình Điền, chị Lê Thị Nỡ ở tại thôn Hiệp Hòa, cũng thiệt hại không ít khi vừa vay vốn giải quyết việc làm để đầu tư nuôi cá lồng, thì cơn lũ đi qua làm chết toàn bộ 3.000 con cá được thả nuôi chưa lâu, ước thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

Chưa biết bắt đầu lại từ đâu là tâm lý chung của rất nhiều hộ vay vốn bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo khảo sát, nguồn lực để tái sản xuất sau mưa lũ là khó khăn lớn nhất của người dân trong thời điểm hiện nay.

Ông Phạm Hồng Tư, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Cựu chiến binh phường Hương Trà, cho biết, hầu hết, các hộ đều bị thiệt hại nặng về cây trồng, vật nuôi. Nhu cầu khôi phục sản xuất đang rất cấp bách nhưng nguồn lực tự thân của người dân lại hạn chế. Vì thế, với những hộ thiệt hại nặng, ngoài các gói vay hiện hành, rất cần có chính sách hỗ trợ cụ thể hơn như nâng hạn mức vay, giãn thời gian trả nợ hoặc bổ sung thêm nguồn vốn ưu đãi để người dân có điều kiện tái đầu tư, không bị đứt gãy sinh kế.

Song hành nhiều giải pháp

Ngay sau khi lũ rút, cán bộ NHCSXH phối hợp với các tổ hội và chính quyền địa phương rà soát mức độ thiệt hại từng hộ vay để kịp thời có hướng xử lý phù hợp. Công đoàn NHCSXH Việt Nam cũng đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố Huế thông tin, chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ khách hàng sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế. Trước hết, chi nhánh tổ chức rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại từng hộ vay để có hướng xử lý phù hợp. Với các trường hợp bị ảnh hưởng nặng, chi nhánh thực hiện gia hạn nợ, khoanh nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhằm giúp người dân giảm áp lực tài chính. Đồng thời trên cơ sở nguồn vốn được bổ sung, chi nhánh chủ động bổ sung nguồn vốn ưu đãi để cho vay tái sản xuất, tạo điều kiện để các hộ có vốn đầu tư lại giống cây trồng, vật nuôi và khôi phục hoạt động kinh doanh.

Tại các điểm giao dịch phường, xã, đội ngũ cán bộ NHCSXH phối hợp chặt chẽ với các tổ tiết kiệm và vay vốn, hội đoàn thể để tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng, minh bạch và đúng đối tượng.

Theo thống kê của chi nhánh NHCSXH thành phố, trong các đợt mưa lũ vừa qua, toàn thành phố có 618 khách hàng bị ảnh hưởng với 646 khoản vay, tổng thiệt hại ước tính 34,5 tỷ đồng. Trước mắt, NHCSXH thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề nghị Trung ương xử lý nợ rủi ro đối với các khoản vay bị thiệt hại, trong đó 307 khoản vay được đề nghị gia hạn nợ rủi ro và 339 khoản vay đề nghị khoanh nợ. Song song đó, chi nhánh cũng đề xuất bổ sung nguồn vốn để người dân có thể vay mới và tiếp tục tái sản xuất.