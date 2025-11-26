Mầm xanh sau lũ

  • Huế ngày nay Online
HNN - Người ta bảo, sau những ngày ngâm trong lũ, khi nước lui cũng là lúc mặt đất âm âm u u một màu xám buồn bã. Nhưng chính trong gam màu trầm ấy, sức sống bền bỉ của thiên nhiên lại bắt đầu được ươm mầm, bám rễ, lên xanh và bắt đầu rạo rực qua đôi bàn tay chăm sóc của các anh chị công nhân công viên cây xanh.

Trong các công viên ở trung tâm đô thị Huế, hơn 100.000 cây hoa các loại đã và đang được trồng để tạo cảnh quan công viên, đón xuân mới đang về. Những góc ảnh do tác giả Phan Trung thực hiện, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến bạn đọc - như lời cổ vũ cùng anh chị em công nhân mỗi ngày đang nỗ lực ươm lại mầm xanh sau những dòng lũ dữ. 

Rồi đây, khi mưa dần thưa, tiết xuân đem nắng về soi ấm những khóm hoa đang ươm nụ, hay nhuộm vàng mơ những thảm cỏ non vừa bén rễ…, Huế sẽ lại căng tràn sức sống.

Đón chờ!

Chăm sóc cây con 
Cắt tỉa cây già, đón mầm xanh mới 
 
Chăm chút mầm xanh 
 Vào phân cho đất
 
 Tưới tắm cho cây con

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bổ sung nguồn vốn khôi phục kinh tế sau lũ

Những đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại không ít cho đời sống người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để kịp thời đồng hành cùng người dân, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giúp bà con vượt qua khó khăn.

Bổ sung nguồn vốn khôi phục kinh tế sau lũ
Hỗ trợ người khuyết tật trong và sau lũ

Những đợt lũ lụt lớn dồn dập vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân. Trong bối cảnh đó, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Huế đã chủ động kêu gọi, kết nối các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ người khuyết tật sau thiên tai.

Hỗ trợ người khuyết tật trong và sau lũ
Giúp hội viên đứng dậy sau lũ

Không chỉ kịp thời có mặt trong những ngày lũ dữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn thành phố Huế còn là “hậu phương” vững chắc, kết nối nguồn lực giúp chị em hội viên, đặc biệt là phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân, từng bước đứng dậy và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Giúp hội viên đứng dậy sau lũ
Khôi phục những cánh đồng hoa cúc sau lũ

Những cánh đồng hoa cúc phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ ở phường Thanh Thủy xác xơ khiến người trồng hoa lòng nặng trĩu. Những gì họ vun trồng suốt hơn ba tháng qua đã bị cuốn theo dòng nước lũ.

Khôi phục những cánh đồng hoa cúc sau lũ
Những mầm non lại xanh sau lũ

Sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, nhiều diện tích rau màu ở phường Hóa Châu bị ngập sâu, mất trắng. Thế nhưng, trên những thửa ruộng còn in vệt bùn non, những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên từ đôi tay bền bỉ của nông dân và nỗ lực khôi phục “vựa rau” của chính quyền địa phương.

Những mầm non lại xanh sau lũ

