Mầm xanh sau lũ

Trong các công viên ở trung tâm đô thị Huế, hơn 100.000 cây hoa các loại đã và đang được trồng để tạo cảnh quan công viên, đón xuân mới đang về. Những góc ảnh do tác giả Phan Trung thực hiện, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến bạn đọc - như lời cổ vũ cùng anh chị em công nhân mỗi ngày đang nỗ lực ươm lại mầm xanh sau những dòng lũ dữ.

Rồi đây, khi mưa dần thưa, tiết xuân đem nắng về soi ấm những khóm hoa đang ươm nụ, hay nhuộm vàng mơ những thảm cỏ non vừa bén rễ…, Huế sẽ lại căng tràn sức sống.

Đón chờ!

Chăm sóc cây con

Cắt tỉa cây già, đón mầm xanh mới

Chăm chút mầm xanh

Vào phân cho đất

Vào phân cho đất