Mầm xanh sau lũ
Chủ Nhật, 07/12/2025 09:58 (GMT+7)
HNN - Người ta bảo, sau những ngày ngâm trong lũ, khi nước lui cũng là lúc mặt đất âm âm u u một màu xám buồn bã. Nhưng chính trong gam màu trầm ấy, sức sống bền bỉ của thiên nhiên lại bắt đầu được ươm mầm, bám rễ, lên xanh và bắt đầu rạo rực qua đôi bàn tay chăm sóc của các anh chị công nhân công viên cây xanh.
Trong các công viên ở trung tâm đô thị Huế, hơn 100.000 cây hoa các loại đã và đang được trồng để tạo cảnh quan công viên, đón xuân mới đang về. Những góc ảnh do tác giả Phan Trung thực hiện, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến bạn đọc - như lời cổ vũ cùng anh chị em công nhân mỗi ngày đang nỗ lực ươm lại mầm xanh sau những dòng lũ dữ.
Rồi đây, khi mưa dần thưa, tiết xuân đem nắng về soi ấm những khóm hoa đang ươm nụ, hay nhuộm vàng mơ những thảm cỏ non vừa bén rễ…, Huế sẽ lại căng tràn sức sống.
Đón chờ!
|Chăm sóc cây con
|Cắt tỉa cây già, đón mầm xanh mới
|Chăm chút mầm xanh
| Vào phân cho đất
| Tưới tắm cho cây con