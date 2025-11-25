Hỗ trợ người khuyết tật trong và sau lũ

Kết nối để kịp thời trao quà đến các hộ gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn, bà con bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt Ảnh: Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố cung cấp

Gia đình ông Phạm Thế Hòa (thôn Lại Bằng 2, phường Hương Trà) là hộ có người khuyết tật và chịu nhiều thiệt hại nặng do lũ lụt đã được hỗ trợ phát triển sinh kế, gồm: xây dựng chuồng nuôi gà giống, sửa chữa xây tường nhà, lợp lại mái nhà, công trình vệ sinh... Ông Hòa cùng người thân không giấu được vui mừng và mang theo niềm tin về tương lai ổn định, tốt đẹp hơn.

Trong những đợt lũ vừa qua, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tận và Trẻ mồ côi đã phối hợp khảo sát và trao gần 1.100 suất quà với tổng trị giá gần 670 triệu đồng đến các hộ gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hộ gặp khó khăn. Cùng với nhiều đoàn thiện nguyện, Hội đã trao nhu yếu phẩm và tiền mặt cho người dân tại các phường Kim Trà, Hương An, Hóa Châu… góp phần kịp thời sẻ chia và động viên bà con vùng lũ.

Ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố cho biết, dù nhân lực còn mỏng, phần lớn là người khuyết tật, thương binh và người cao tuổi, nhưng Hội vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp. “Trong và sau lũ, chúng tôi tập trung hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm; hỗ trợ sửa chữa nhà ở; sinh kế để người dân có thể tái thiết cuộc sống. Những chuyến thiện nguyện còn truyền tải thông điệp “tương thân tương ái”, kịp thời giúp đỡ, động viên người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai”, ông Mẫn bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ sinh kế, Hội cũng đang xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương để hình thành mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp dành cho người khuyết tật trong mùa mưa lũ. Mạng lưới này hướng đến việc chủ động cập nhật thông tin thời tiết, hỗ trợ sơ tán an toàn và kết nối nguồn lực nhanh hơn khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, Hội cũng đề xuất mở thêm các lớp tập huấn kỹ năng ứng phó thiên tai dành riêng cho người khuyết tật và người chăm sóc, giúp họ tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân và hạn chế rủi ro trong những tình huống bất trắc.

Trong thời gian đến, Thành hội tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ sinh kế thông qua các dự án hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh để giúp người khuyết tật sớm khôi phục đời sống và làm ăn sau lũ lụt, tiếp tục phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh buôn bán nhỏ để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngay tại trụ sở Hội, nhiều bộ máy tính, máy in và 400 xe lăn, xe lắc đã hư hỏng do ngâm nước lũ nhiều ngày. Cán bộ Hội đã tìm đến thợ kỹ thuật để sửa chữa, khôi phục thiết bị và sẽ bàn giao lại cho người khuyết tật trong thời gian ngắn nhất.

Người khuyết tật là nhóm người chịu nhiều tổn thương do thiên tai, bởi hạn chế về kênh tiếp cận thông tin, ứng phó với bão lũ và khả năng phục hồi sau thiên tai thấp hơn. Do vậy, để giảm thiểu rủi ro, các cơ quan liên quan cần tăng cường tập huấn phòng, chống thiên tai, xây dựng hệ thống cảnh báo phù hợp, như: video ngôn ngữ ký hiệu, bản tin âm thanh; hỗ trợ cải tạo nhà chống lũ, phát triển sinh kế bền vững…