Cầu xây xong... phải đợi đường dẫn

Cầu Vạn Xuân nối đường Phạm Thị Liên ra đường Lê Duẩn còn vướng mặt bằng 5 hộ dân ở phường Phú Xuân

Đi lại khó khăn

Gói thầu số 37 bao gồm các hạng mục: Nạo vét và kè sông Kẻ Vạn, cải tạo sông Lấp với tổng giá trị hợp đồng hơn 122 tỷ đồng, do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cầu 1 Thăng Long trúng thầu thi công. Đến nay, nhiều hạng mục của gói thầu này đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ lâu với giá trị giải ngân lũy kế đến cuối tháng 3/2026 gần 92 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với hạng mục cầu Vạn Xuân hiện nay đang gặp khó mặt bằng do chưa thi công xong tuyến đường dẫn phía đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Phú Xuân.

Cầu Vạn Xuân nối từ đường Phạm Thị Liên sang đường Lê Duẩn, được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 40m, rộng 6,5m, khởi công từ tháng 4/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Đây là cây cầu được xây dựng nhằm kết nối hai phường Kim Long và Phú Xuân, mở rộng không gian đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các hạng mục thuộc phần đường dẫn phía phường Kim Long đã xây dựng xong từ lâu. Tuy nhiên, phía đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Phú Xuân vẫn còn vướng 5 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng (GPMB), dẫn đến đường dẫn lên cầu khu vực này chưa thể xây dựng hoàn thiện. Để tạm thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, chủ đầu tư đã xin ý kiến ngành giao thông cắm biển cấm ô tô qua cầu. Hàng ngày, khu vực này luôn có một lượng lớn phương tiện giao thông qua lại cầu, đặc biệt phía đường sắt Bắc - Nam luôn ùn ứ phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ông Lê Hùng, người dân ở đường Phạm Thị Liên (tổ 7, phường Kim Long) cho biết, khi nghe khởi công xây dựng cầu và chỉnh trang công viên Vạn Xuân, bà con rất phấn khởi, ủng hộ GPMB cho đơn vị thi công triển khai. Dù vậy, cầu làm xong mấy năm mà phía đường dẫn bên đường sắt chưa có, dẫn đến phải cấm ô tô qua cầu, khó khăn đi lại. Trong khi đó, đây là cây cầu có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết giao thông các trục đường Vạn Xuân, Phạm Thị Liên… “phá thế” độc đạo để ra đường Lê Duẩn. Hàng ngày, các hộ dân chở con em mình đi học phải chen chúc qua cầu do đường dẫn chưa GPMB khiến một phía cầu bị “bóp nghẹt” rất nguy hiểm. Bà con mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn thiện GPMB để xây dựng xong đường dẫn lên cầu, chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ đi lại của người dân trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Ông Võ Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết, cầu Vạn Xuân hiện còn vướng đường dẫn phía đường sắt Bắc - Nam ra đường Lê Duẩn với 5 hộ dân, diện tích GPMB khoảng 1.100m2, dẫn đến ảnh hưởng đi lại của người dân, kết nối giữa hai phường. Chính quyền địa phương nhiều lần phối hợp với Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đô thị xanh, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 (đơn vị phụ trách GPMB) để tiến hành đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Trong 5 hộ dân bị ảnh hưởng còn lại có 4 hộ đã đồng thuận, còn 1 hộ chưa chấp nhận phương án GPMB. UBND phường Phú Xuân sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục vận động, tuyên truyền, tổ chức phương án bảo vệ thi công trong trường hợp cần thiết.

Mới đây, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh DA Đô thị xanh với tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, nhằm bổ sung nhiều hạng mục, công trình hạ tầng thoát lũ và chỉnh trang đô thị. Ban QLDA Đô thị xanh cho biết, DA sẽ bổ sung đường gom và bãi đỗ xe tại cầu Vạn Xuân nối từ đường Phạm Thị Liên sang đường Lê Duẩn. Theo đó, quy mô đầu tư điều chỉnh đường đầu cầu phía đường sắt Bắc - Nam sẽ mở rộng phía đường Lê Duẩn lên 19m; bổ sung 2 tuyến đường gom tổng chiều dài 80m; 2 bãi đỗ xe tĩnh tổng diện tích 608m², đồng thời di dời nhà gác chắn đường sắt nằm ngay phía đầu cầu hướng đường Lê Duẩn.

Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban QLDA Đô thị xanh thông tin, do DA mới phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nên khối lượng GPMB lớn hơn. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 và chính quyền địa phương đang tiếp tục nỗ lực thực hiện GPMB hộ còn lại. Dự kiến ngày 2/5/2026 sẽ hoàn thành công tác GPMB để bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công; cuối tháng 6/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu số 37.