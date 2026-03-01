Khởi động cuộc thi “Check-in Huế xanh”

Du khách ghi lại hình ảnh khi tham quan chùa Thiên Mụ

Đối tượng dự thi là du khách và người dân từ 15 tuổi trở lên, có thể tham gia với tư cách cá nhân, nhóm hoặc đơn vị. Bài dự thi là video review (đánh giá) chia sẻ về hành trình tham quan, du lịch, khám phá thiên nhiên, các điểm di tích lịch sử, văn hóa kết hợp với hành động bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa tại các điểm du lịch sinh thái, khu di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, khách sạn, nhà hàng…

Người dự thi cần đảm bảo yêu cầu hình thức dự thi là video review phải đảm bảo thời lượng (1 đến 3 phút); video được quay theo chiều dọc hoặc ngang, có độ phân giải tối thiểu Full HD (1080p); hình ảnh rõ nét, nội dung phù hợp với thông điệp giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường; phù hợp đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok.

Bài dự thi phải đảm bảo có các yếu tố: Video của người tham gia khi đi tham quan, du lịch tại Huế. Nội dung dự thi phải bảo đảm tính chân thực, tích cực, không mang tính quảng cáo và phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Huế. Thực hiện ít nhất 1 hành động sống xanh, giảm nhựa, bảo vệ môi trường qua video.

Hành động bảo vệ môi trường trong hành trình tham quan, du lịch được thể hiện qua ít nhất một hoặc các hành động, gồm: Mua sắm, sử dụng sản phẩm, công nghệ thân thiện với môi trường; từ chối các sản phẩm nhựa dùng 1 lần (chai nhựa, ống hút nhựa, ly nhựa dùng một lần, túi ni-lông) khi đi tham quan, trải nghiệm tại Huế; các sáng kiến xanh của du khách, người dân địa phương và nhân sự trong ngành du lịch - dịch vụ, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện với môi trường; các hành động kêu gọi bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh và phát thải rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn khác…

Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ nay đến 24h ngày 5/5/2026, sau đó sẽ chấm, công bố kết quả dự kiến vào ngày 1/6/2026.