Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả của nông dân

Mô hình trồng hành lá ở phường Hương An cho hiệu quả cao

Trong năm 2025, Hội Nông dân TP. Huế đã hỗ trợ triển khai 15 mô hình phát triển sản xuất cho 161 hộ hội viên với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, trong đó hội hỗ trợ 650 triệu đồng. Các mô hình tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất truyền thống, phù hợp với điều kiện từng địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.

6 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân TP. Huế tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chuyển đổi số và xây dựng kinh tế tập thể. Cụ thể, hội kết nạp mới 1.860 hội viên, thành lập mới 3 chi hội nông dân nghề nghiệp và 25 tổ hội nông dân nghề nghiệp; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức nông nghiệp cho hơn 1.400 lượt cán bộ hội và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn hơn 47 tỷ đồng, đã giải ngân 2,7 tỷ đồng cho 53 hộ vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hội vận động thành lập 8 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 26 sản phẩm nông nghiệp, 18 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; hướng dẫn hơn 35.500 hội viên cài đặt và sử dụng nền tảng số nông dân Việt Nam.

Thời gian tới, Hội Nông dân TP. Huế tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân theo hướng xanh, bền vững.