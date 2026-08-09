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Đoàn đại biểu thành phố Huế viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

HNN.VN - Chiều 10/8, tại Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Huế do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào, từ trần.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành phố Huế đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Xaysomphone Phomvihane, người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Ghi sổ tang, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân các dân tộc Lào cùng gia quyến đồng chí. 

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane từ trần là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào; đồng thời là mất mát đối với Việt Nam, khi hai nước mất đi một người bạn lớn, người đồng chí, anh em thân thiết đã có nhiều đóng góp vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. 

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, con trai cố Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane, là người có mối quan hệ gắn bó với Huế và có nhiều đóng góp trong việc vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương. Trong giai đoạn 1987-1991, khi công tác tại chính quyền tỉnh Savannakhet, đồng chí từng giữ chức Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet. Từ năm 1991 đến 1993, đồng chí tiếp tục giữ cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa V, Phó Tỉnh trưởng kiêm Chánh Văn phòng tỉnh Savannakhet; từ năm 1993 đến 1995 là Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Đây cũng là giai đoạn quan hệ giữa thành phố Huế, trước đây là tỉnh Bình Trị Thiên và tỉnh Thừa Thiên Huế, với các địa phương của Lào, trong đó có Savannakhet được củng cố và phát triển. Qua những mối quan hệ hợp tác, giao lưu và gắn bó giữa các thế hệ lãnh đạo, tình cảm giữa Huế và Lào ngày càng được vun đắp, trở thành nền tảng quan trọng để Huế tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào trong những giai đoạn tiếp theo.

NGUYỄN HIẾU
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Chủ tịch UBND thành phố HuếviếngChủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone PhomvihaneĐồng chí Xaysomphone PhomvihaneChủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh
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