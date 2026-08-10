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ClockThứ Hai, 10/08/2026 17:09

Tặng quà các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam ở xã A Lưới 4

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), ngày 10/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đơn vị và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức chương trình tặng quà các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã A Lưới 4.

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 Trao tặng xe lăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam 

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, các đơn vị đồng hành đã trao 106 phần quà, trong đó tặng quà cho 30 đối tượng, tặng xe lăn cho 40 đối tượng, hỗ trợ sinh kế gồm heo giống cho 30 gia đình và cây giống ăn quả cho 6 gia đình. Đây là những đối tượng bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn xã A Lưới 4.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chia sẻ những khó khăn đối với các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn xã A Lưới 4. Đồng thời cho biết, Bộ CHQS thành phố triển khai mô hình dân vận khéo “Bộ CHQS thành phố Huế đồng hành, chia sẻ nỗi đau da cam/dioxin trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo”. Đây là mô hình thiết thực, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung, của Bộ CHQS thành phố nói riêng, quan tâm hỗ trợ dành cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. 

Những phần quà hỗ trợ hôm nay là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và các đơn vị đồng hành đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Qua đó, tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn xã A Lưới 4 từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

LÊ SÁU
 Từ khóa:
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