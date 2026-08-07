Thanh Thủy: Ra quân siết chặt quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng

Xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè

Theo đó, các lực lượng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán; tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định; lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vòm sai quy định; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và các trường hợp gây mất mỹ quan đô thị.

Công tác kiểm tra được triển khai theo hình thức kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm như: Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 28, Hoàng Quốc Việt, Tôn Thất Sơn, Dạ Lê và các khu vực chợ trên địa bàn.

Theo ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, đợt cao điểm sẽ được duy trì đến hết năm 2026, tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị, trật tự công cộng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở nhằm từng bước lập lại trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

"Phường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm trật tự công cộng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Trần Trung nhấn mạnh.