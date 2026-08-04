Kéo dài nỗi đau cho người Mã...

Tiền đạo Đình Bắc của ĐT Việt Nam đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Hyundai Cup 2026 với 5 bàn thắng. Ảnh: VFF

Duyên nợ từ trên sân cỏ đến... pháp lý

Trong khuôn khổ AFF/ASEAN Cup (hay Tiger Cup trước đây), ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam từng gặp nhau 14 lần với ưu thế nghiêng hẳn về Việt Nam (8 trận thắng, 3 trận hòa, 3 trận thua). Đặc biệt là từ năm 2016 đến nay, Malaysia chưa từng thắng được ĐT Việt Nam ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa thể quên trận thua với tỷ số 2 - 4 trên sân vận động Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 (dù chúng ta đã thắng 2 - 1 ở lượt đi) để lỡ chiếc vé vào chung kết.

Song cặp đấu giữa hai đội tới đây còn được nhớ đến bởi một duyên nợ khác chẳng liên quan gì trên sân cỏ mà là... ở cơ quan pháp lý phụ trách về tư cách cầu thủ của FIFA. Chuyện là trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, trận đấu lượt đi giữa hai đội diễn ra vào tháng 6/2025 kết thúc với chiến thắng đậm đà 4 - 0 thuộc về chủ nhà Malaysia. Tuy nhiên, mọi rắc rối với Malaysia từ đây mới bắt đầu. Trong đội hình ra sân của chủ nhà Malaysia hôm ấy có đến 7 cầu thủ nhập tịch mà sau đó hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ này bị phanh phui là giả mạo. FIFA và AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) sau thời gian thụ lý vụ việc đã ban hành các hình thức kỷ luật rất nặng đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), còn kết quả trận đấu bị đảo ngược thành chiến thắng 3 - 0 dành cho ĐT Việt Nam (lượt về, ĐT Việt Nam thắng 3 - 1 để kết thúc chiến dịch vòng loại với 6 trận toàn thắng và giành vé dự vòng chung kết Asian Cup năm sau). Vụ việc bê bối này ảnh hưởng rất tiêu cực đến uy tín của FAM cũng như cả nền bóng đá Malaysia và hệ lụy của nó vẫn kéo dài cho đến nay...

Thử thách không quá khó cho ĐT Việt Nam

Nhìn lại phong độ của 2 đội từ đầu giải đến giờ, ĐT Việt Nam được đánh giá ở cửa trên so với Malaysia. ĐT Việt Nam trải qua 4 trận vòng bảng khá suôn sẻ với 3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 13 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 3 - 0 trước ĐT Indonesia ngay tại sân khách ở lượt trận thứ tư. So sánh từ lối chơi, chất lượng cầu thủ cho đến kinh nghiệm trận mạc và tài điều binh khiển tướng của hai huấn luyện viên thì Việt Nam xếp trên Malaysia một bậc, cùng với lịch sử đối đầu trong 10 năm qua nghiêng hẳn về phía Việt Nam, do đó một kết quả khả quan, thậm chí là chiến thắng, là khả năng trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-Sik. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải khắc phục những hạn chế đã bộc lộ qua 4 trận vòng bảng. Có thời điểm các cầu thủ Việt Nam thi đấu còn mất tập trung, có tâm lý chủ quan khi gặp đối thủ dưới cơ (như trận hòa Singapore hay thắng chật vật Campuchia), bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn...

Đối với Malaysia, việc lọt vào vòng bán kết giải đấu năm nay đã có thể xem là thành công với họ khi gần như phải "đập đi xây lại" đội tuyển sau bê bối nhập tịch vừa qua. Dàn cầu thủ của họ có tuổi đời còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, do vậy dù có lợi thế sân nhà thì việc phải đối đầu với ĐT Việt Nam ở lượt đi là thử thách lớn đối với các chú hổ Mã Lai. Lối đá của ĐT Malaysia nhìn chung còn đơn điệu, chất lượng kỹ - chiến thuật không có gì đặc sắc và chắc chắn, ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã nghiên cứu, phân tích rất kỹ về cách đá của đội bóng này để tìm ra đối sách phù hợp và mang lại kết quả thuận lợi nhất.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà ngay trên sân của Malaysia để tiến thêm một bước dài đến trận chung kết và xa hơn là bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.