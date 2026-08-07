Mở rộng dư địa tăng trưởng từ các ngành kinh tế đầu tàu

Thành phố định hướng nâng chất lượng dịch vụ, tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trọng trách của ngành dịch vụ

Hiện, khu vực dịch vụ chiếm hơn một nửa quy mô GRDP của thành phố và đang tăng khoảng 8,4%. Theo cơ quan thống kê, nếu duy trì được đà tăng này, cả năm có thể đạt khoảng 8,8% - mức tăng không thấp đối với một nền kinh tế dịch vụ. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Hoàng Văn Sỹ, Trưởng Thống kê thành phố, người dân khó có thể gia tăng đáng kể tần suất tiêu dùng hay sử dụng dịch vụ trong thời gian ngắn. Vì vậy, du lịch đang gánh phần lớn kỳ vọng tăng trưởng.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm thông tin, khảo sát mới nhất cho thấy, chất lượng khách du lịch đang có xu hướng cải thiện. Mức chi tiêu bình quân đạt khoảng 2,8 triệu đồng mỗi khách, thời gian lưu trú trung bình đạt 2,2 ngày. Trên cơ sở đó, ngành đặt mục tiêu nâng lượng khách quý III từ 1,8 triệu lên 2,3 triệu lượt; cả năm phấn đấu đạt 7 - 7,5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 22.000 tỷ đồng.

Nhìn vào các con số này, có thể thấy du lịch vẫn là điểm sáng của kinh tế Huế. Nhưng dư địa lớn nhất của du lịch Huế không nằm ở việc tăng nóng số lượng khách, mà ở việc nâng giá trị khai thác trên từng du khách.

Vấn đề của du lịch hiện nay không còn là “có khách hay không”, mà là khách có ở lại đủ lâu và chi tiêu đủ sâu hay chưa. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng nhấn mạnh tại phiên họp rằng, Huế không thể hài lòng với việc tăng lượng khách trong khi giá trị khai thác còn thấp. Ngành du lịch phải chuyển mạnh sang tư duy kinh tế du lịch, xác định rõ từng nhóm khách mục tiêu, nâng chất lượng dịch vụ, tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Kỳ vọng vào các dự án động lực

Nếu dịch vụ khó tạo đột biến, trọng trách tăng trưởng đang dồn lên khu vực công nghiệp - xây dựng. Theo cơ quan thống kê, khu vực này hiện tăng khoảng 9,6%, trong khi mục tiêu cả năm là trên 14%. Để đạt được mục tiêu, quý III phải tăng khoảng 16% và quý IV gần 20% - mức tăng được đánh giá là rất thách thức.

Tuy nhiên, khác với dịch vụ, công nghiệp vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể. Dù một số lĩnh vực như sản xuất điện và công nghiệp phụ trợ giảm so với cùng kỳ, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn duy trì mức tăng khoảng 10%. Đây là tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Trong 7 tháng đầu năm, các khu công nghiệp thu hút tổng vốn đăng ký khoảng 9.278 tỷ đồng, tương đương 92,7% kế hoạch năm. Đã có 4 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Từ nay đến cuối năm, dự kiến thêm 9 dự án hoàn thành toàn bộ và 5 dự án vận hành một phần.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế - công nghiệp thành phố Phan Phúc cho biết, nhiều dự án quy mô lớn đang được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới như: Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long giai đoạn 2, 3; Nhà máy Kanglongda giai đoạn 2, 3; Dự án Nhà máy sản xuất pin BYD; Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương; Trung tâm Logistics Chân Mây...

Tuy nhiên, ông Phan Phúc cũng cho biết, một số dự án hiện vẫn chậm từ 1 - 2 tháng do vướng mắc về phòng cháy chữa cháy và kết nối hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp - xây dựng. Do vậy, thành phố đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư để rút ngắn thủ tục, bảo đảm toàn bộ chuỗi triển khai dự án vận hành thông suốt cho đến khi nhà máy tạo ra sản phẩm.

“Gỡ nghẽn” khu vực đầu tư công

Trong bức tranh tăng trưởng chung, đầu tư công lẽ ra phải trở thành lực kéo quan trọng của kinh tế Huế, kích thích tổng cầu, tạo việc làm và thúc đẩy hạ tầng. Thế nhưng đây lại là lĩnh vực đang bộc lộ rõ nhất khoảng cách giữa quyết tâm trên giấy và năng lực thực thi ngoài thực tế.

Theo Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành, đến ngày 29/7/2026, thành phố mới giải ngân được 2.076 tỷ đồng trong tổng số khoảng 6.200 tỷ đồng vốn Thủ tướng giao, đạt 33,5%. Nếu tính cả phần vốn bổ sung và vốn kéo dài từ năm trước, tỷ lệ giải ngân thực tế chỉ còn 26,9%.

Nhiều dự án trọng điểm đang ở mức rất thấp. Đường Vành đai 3 mới giải ngân 8 tỷ đồng trên 300 tỷ đồng, đạt 2,7%. Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đạt khoảng 40%. Đáng lo hơn, nhiều dự án y tế gần như “đứng yên”. Các công trình xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế Hương Trà, Phong Điền, Phú Vang; Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Phục hồi chức năng có dự án chỉ giải ngân 0,1%, thậm chí 0%.

Điều đáng nói là không phải tất cả đều vướng mặt bằng. Có những dự án không gặp trở ngại về giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chậm thi công, chậm hoàn thiện hồ sơ, chậm giải ngân. Điều này cho thấy, điểm nghẽn không chỉ nằm ở yếu tố khách quan mà còn ở năng lực tổ chức thực hiện, sự phối hợp giữa các đơn vị và trách nhiệm điều hành của chủ đầu tư.

Theo Sở Tài chính, giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt” lớn nhất, đặc biệt tại khu vực trung tâm Huế, đô thị mới An Vân Dương và Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Hàng loạt dự án tái định cư, chỉnh trang đô thị và hạ tầng kỹ thuật đang giải ngân 0% vì chưa có mặt bằng thi công.

Riêng dự án đường Vành đai 3 còn vướng tại các phường Kim Long, Hương An, Thủy Xuân; dự án chỉnh trang nút giao Trần Phú - Đặng Huy Trứ - Đoàn Hữu Trưng vướng tại phường Thuận Hóa; đường Lâm Hoằng nối dài vướng tại phường Vỹ Dạ. Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế vẫn còn khoảng 22 tỷ đồng giá trị xây lắp chưa thể triển khai do chưa giải phóng được mặt bằng.

Trước tình trạng này, Sở Tài chính đã đề nghị phê bình 11 chủ đầu tư cấp thành phố và 31 phường, xã có tỷ lệ giải ngân thấp. Kết quả rà soát cho thấy chỉ 11/21 chủ đầu tư cấp thành phố và 11/40 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung.

Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước của Huế là khoảng 9.500 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn đối với quy mô kinh tế của thành phố. Nếu giải ngân hiệu quả, tác động đến xây dựng, vật liệu, lao động, dịch vụ và tăng trưởng là rất đáng kể.

Thành phố hiện đặt mục tiêu giải ngân 55% vào ngày 31/8, 75% vào ngày 30/9 và phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao vào cuối năm. Để đạt được lộ trình này, Sở Tài chính cho biết đã làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư, yêu cầu cam kết tiến độ theo từng mốc thời gian cụ thể.