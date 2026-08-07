Mời đón đọc Huế ngày nay số 496, phát hành ngày 11/8

Trang nhất của số báo này với nhiều thông tin thời sự đáng chú ý

Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị là bài viết: “Mỗi lượt thi là một bước củng cố “trận địa tư tưởng”. Từ Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức, tác giả Hương Bình đã đặt ra một góc nhìn toàn diện về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trong kỷ nguyên số. Theo tác giả, ngày nay không gian mạng đã trở thành một mặt trận đặc biệt. Do đó, mỗi người thi phải “chiến sĩ thông tin” trên không gian mạng, góp phần tạo nên mạng lưới lan tỏa thông tin tích cực rộng khắp.

Trang Kinh tế có nhiều vấn đề đáng quan tâm

Trên trang Kinh tế, đáng chú ý có bài: “Tăng tốc đưa bến tổng hợp - container cảng Chân Mây về đích”. Để hoàn thành mục tiêu đó, các đơn vị thi công phải nỗ lực vượt qua thách thức về thời tiết, thủy triều, chạy đua với thời gian, tăng ca, tăng kíp… Đồng thời, tiếp tục gỡ vướng mắc tại bến số 5 để toàn bộ dự án về đích đúng kế hoạch.

Với sự hỗ trợ đắc lực của Tổ công nghệ số cộng đồng, người dân ngày càng sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và thực hành được các thao tác dịch vụ hành chính công trên môi trường số. Khi rào cản công nghệ dần bị xóa bỏ, mỗi người dân trở thành một công dân số thì hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính cũng được nâng lên. Đó cũng chính là nội dung mà bài viết “Từ cộng đồng số đến chính quyền số” trên trang Đời sống - Xã hội đề cập.

“Phòng ngừa từ sớm, xử lý nghiêm vi phạm từ gốc” là bài viết đáng chú ý ở trang 7. Bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa từ sớm” qua công tác tuyên truyền đúng trọng tâm và “xử lý nghiêm vi phạm từ gốc”, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

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