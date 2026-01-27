Linh hoạt trong chuyển đổi mô hình chăn nuôi

Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi gia cầm theo hướng liên kết giữa trang trại với doanh nghiệp

Tại xã Đan Điền, sau thời gian dài chăn nuôi lợn gặp khó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi gia cầm theo hướng liên kết giữa trang trại với doanh nghiệp, gắn với ứng dụng công nghệ cao. Bước đầu, mô hình này đã cho thấy hiệu quả, giúp người chăn nuôi giảm thiểu rủi ro, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập.

Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi, đầu năm 2025, ông Hồ Duy Tuyến, xã Đan Điền quyết định chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi vịt siêu nạc. Với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, từ cuối năm 2024, ông Tuyến xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín theo mô hình công nghệ cao, tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn, cung cấp nước uống đến vệ sinh chuồng trại.

Năm 2025, trang trại của ông Tuyến nuôi từ 5 đến 6 lứa, mỗi lứa khoảng 10.000 con vịt siêu nạc. Sau khoảng 42 ngày nuôi, vịt đạt trọng lượng và được xuất bán. Trừ chi phí, mô hình này mang lại lợi nhuận cho gia đình ông từ 150 đến 200 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về quyết định chuyển đổi mô hình chăn nuôi, ông Hồ Duy Tuyến cho biết: “Từ thực tế chăn nuôi lợn không mang lại hiệu quả do ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi đã quyết định chuyển sang nuôi vịt đàn. Việc linh hoạt chuyển đổi mô hình chăn nuôi đã giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch tả lợn châu Phi và liên cầu lợn”.

Không chỉ riêng ông Tuyến, nhiều trang trại khác trên địa bàn xã Đan Điền cũng đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sau thời gian dài chăn nuôi lợn gặp bế tắc vì dịch bệnh. Điểm chung của các mô hình này là chăn nuôi gia cầm theo hướng liên kết với doanh nghiệp, gắn với ứng dụng công nghệ cao.

Theo các chủ trang trại, ưu điểm nổi bật của mô hình liên kết là người chăn nuôi được doanh nghiệp hỗ trợ toàn diện từ con giống, thức ăn, công tác thú y đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, người dân yên tâm đầu tư, tập trung sản xuất và hạn chế tối đa rủi ro về thị trường.

Ông Phạm Hữu Quang, quản lý một trang trại chăn nuôi gà tại xã Đan Điền cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuối năm 2024, chúng tôi đã chuyển sang nuôi gà. Mỗi năm nuôi 3 lứa, với khoảng 18.000 con mỗi lứa. Bình quân, mỗi lứa mang lại thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng”.

Nhờ chủ động, linh hoạt trong chuyển đổi mô hình chăn nuôi, đến nay, trên địa bàn TP. Huế đã có hàng chục trang trại chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gia cầm. Riêng tại xã Đan Điền, có 4 trang trại thực hiện chuyển đổi, gồm 1 trang trại nuôi vịt và 3 trang trại nuôi gà, với quy mô từ 10.000 đến 40.000 con/trang trại.

Việc chuyển đổi mô hình chăn nuôi không chỉ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch bệnh mà còn góp phần quan trọng vào quá trình tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền khẳng định: “Với sự hướng dẫn của các sở, ban, ngành của thành phố và chính quyền địa phương, nhiều chủ trang trại trên địa bàn xã đã chuyển từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Điều quan trọng là khả năng thích ứng linh hoạt với điều kiện môi trường và mô hình sản xuất trong từng giai đoạn của người dân, không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định, mà còn góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương”.

Chuyển đổi mô hình chăn nuôi đang dần trở thành hướng đi tất yếu, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các trang trại chăn nuôi trên địa bàn TP. Huế trong giai đoạn mới.