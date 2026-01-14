Thắt chặt quản lý nuôi chim yến: Bảo vệ môi trường, tôn trọng quy hoạch đô thị

Quy định mới vị trí xây nhà nuôi chim yến phải ngoài vùng quy hoạch và xa khu dân cư

Quy định rõ ràng để quản lý hiệu quả

Hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Huế phát triển khá nhanh, tạo thêm thu nhập cho nhiều hộ dân, nhưng cũng đặt ra những vấn đề về môi trường, cảnh quan đô thị và đời sống người dân xung quanh. Trước thực tế đó, HĐND thành phố đã nghiên cứu, lắng nghe các ý kiến của người dân, cử tri và các cơ quan chuyên môn, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo NQ, khu vực không được phép chăn nuôi chim yến được xác định rõ ràng, đặc biệt là ở các phường trung tâm, khu dân cư đông đúc và các tuyến hành lang bảo vệ môi trường đô thị. Đồng thời, vùng nuôi chim yến được xác định là những khu vực nằm ngoài các khu vực cấm, phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp của thành phố.

Việc phân vùng như vậy giúp Nhà nước có thể dễ dàng giám sát hoạt động nuôi yến, đảm bảo những cơ sở nuôi chim yến phải tuân thủ các quy định về môi trường, tiếng ồn, an toàn dịch bệnh và quản lý chất thải. Điều này cũng tránh tình trạng nhà yến mọc tràn lan, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt người dân xung quanh. Đây là bước đi nhằm đảm bảo phát triển bền vững nghề nuôi chim yến - một ngành nông nghiệp tiềm năng nhưng đầy thách thức.

Anh Nguyễn Văn Phúc - một chủ nuôi chim yến tại phường An Cựu chia sẻ: “Tôi bắt đầu nuôi chim yến cách đây 3 năm, vì thấy mô hình này mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Nhưng gần đây khi nghe tin chính quyền sẽ ban hành quy định mới, chúng tôi vừa mong muốn được hỗ trợ phát triển, vừa lo lắng nếu nhà yến của mình nằm trong vùng cấm thì sẽ bị ảnh hưởng lớn”.

Anh Phúc cho biết, nhiều cơ sở nuôi yến hiện nay vẫn duy trì hoạt động, nhưng họ cũng tự nguyện tuân thủ các quy định về tiếng ồn, không xả chất thải, thậm chí đầu tư hệ thống lọc khí và quản lý chặt chẽ để không gây ảnh hưởng đến cư dân xung quanh. “Chúng tôi mong chính quyền tạo điều kiện tối đa để những ai nuôi chim yến đúng quy định được tiếp tục phát triển bền vững”, anh Phúc nói.

Cùng nhìn về phát triển bền vững

Theo NQ của HĐND thành phố, mục tiêu của NQ không phải là “cấm đoán” hoàn toàn hoạt động nuôi chim yến, mà là định hướng phát triển có kiểm soát, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Nuôi chim yến là một ngành có tiềm năng, nhưng nếu phát triển tự phát, không theo quy hoạch thì sẽ gây ra những hệ quả tiêu cực như ô nhiễm tiếng ồn, mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Vì vậy, NQ ra đời là để tạo ra một môi trường pháp lý rõ ràng, vừa hỗ trợ người nuôi yến, vừa đảm bảo an toàn, trật tự đô thị.

Trước thực trạng nuôi chim yến trong khu dân cư còn phức tạp và ảnh hưởng đến đời sống người dân, thành phố sẽ tăng cường quản lý, phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát, điều chỉnh vùng nuôi phù hợp thực tiễn. Đồng thời, chính quyền cam kết đồng hành, hỗ trợ người dân di dời hoặc cải tạo cơ sở trong vùng cấm, bảo đảm các điều kiện chăn nuôi theo quy định, hài hòa giữa phát triển kinh tế và lợi ích cộng đồng.

Nghề nuôi chim yến đã và đang góp phần đa dạng hóa sinh kế cho nhiều người dân thành phố Huế, đặc biệt tại những khu vực có điều kiện sinh thái phù hợp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, dân số tăng, việc quản lý chặt chẽ các hoạt động nông nghiệp, trong đó có nuôi chim yến, là cần thiết để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa sản xuất và đời sống.

Việc xây dựng một hành lang pháp lý rõ ràng vừa giúp người nuôi yến yên tâm đầu tư, vừa giúp chính quyền quản lý hiệu quả là bước tiến quan trọng trong phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Những quy định được ban hành lần này là minh chứng cho tinh thần lắng nghe, cầu thị từ phía chính quyền thành phố, đồng thời khẳng định chính sách nhất quán giữa phát triển kinh tế phải gắn với trách nhiệm cộng đồng và bảo vệ môi trường.