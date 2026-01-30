Dám nghĩ, dám làm để đi xa hơn

Nhiều dự án khởi nghiệp của phụ nữ đoạt giải thưởng tại Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo do UBND TP. Huế tổ chức

Sáng tạo

Sinh năm 1966, chị Võ Thị Nhung Xuân, xã Chân Mây - Lăng Cô, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ nông thôn. Gắn bó nhiều năm với nghề làm mắm ruốc truyền thống của gia đình, trước đây, việc sản xuất của chị Xuân chỉ mang tính nhỏ lẻ, chủ yếu bán cho người quen trong vùng, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thị trường và thời tiết.

Nhận thấy tiềm năng từ chính nghề truyền thống của quê hương, năm 2021, chị Xuân mạnh dạn vay vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Chị thuê thêm nhân công, đầu tư máy móc, từng bước chuẩn hóa quy trình chế biến; đồng thời, chú trọng quảng bá, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Từ một cơ sở nhỏ, đến nay chị đã chế biến hơn 10 sản phẩm đặc sản địa phương như nước mắm, mắm ruốc, mắm rò, cá khô, mực khô…

Không dừng lại ở sản xuất, chị Xuân còn chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Nhãn hiệu nước mắm cá cơm và mực khô Xuân Anh từng bước được người tiêu dùng biết đến và tin tưởng. Hai sản phẩm này đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra cơ hội lớn để sản phẩm vươn ra thị trường rộng hơn.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, chị Xuân cho biết: “Khó khăn lớn nhất lúc đầu là vốn và đầu ra. Làm truyền thống quen rồi, giờ làm lớn phải học từ cách đóng gói, quảng bá đến tiếp cận khách hàng. Nhờ sự hỗ trợ của hội phụ nữ và sự động viên của gia đình, tôi tự tin hơn, dám thay đổi để phát triển”. Chính sự mạnh dạn đổi mới đó đã giúp cơ sở của chị không ngừng mở rộng, tăng lợi nhuận và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ địa phương.

Nếu như chị Xuân thành công nhờ phát huy nghề truyền thống, thì chị Lê Thị Kim Thoa (sinh năm 1985), xã A Lưới 2, lại là đại diện cho lớp phụ nữ trẻ khởi nghiệp bằng tư duy công nghệ và sáng tạo. Nhận thấy nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của A Lưới như gạo Ra Dư, nếp than, thịt ba chỉ gác bếp có chất lượng tốt nhưng còn ít người biết đến, chị Thoa quyết tâm khởi nghiệp, đưa đặc sản quê hương ra thị trường rộng lớn hơn.

Những ngày đầu, việc tiêu thụ sản phẩm gặp không ít khó khăn bởi người tiêu dùng còn khá lạ lẫm với đặc sản vùng cao. Chị Thoa tập trung xây dựng hình ảnh quảng bá bắt mắt, cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc, công dụng và cách sử dụng sản phẩm trên các nền tảng số. Nhờ đó, các sản phẩm dần được thị trường đón nhận, chị Thoa xây dựng được những tệp khách hàng ổn định, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản A Lưới trên thị trường.

“Khởi nghiệp không chỉ là bán được hàng, mà còn là kể câu chuyện của sản phẩm, của vùng đất và con người nơi mình sinh ra”, chị Thoa chia sẻ về hành trình của mình.

Đồng hành và kết nối

Để phong trào khởi nghiệp trong phụ nữ phát triển bền vững, các hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trên địa bàn thành phố đã được thúc đẩy mạnh mẽ, đổi mới về chất theo hướng hỗ trợ toàn diện. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã tăng cường kết nối sự tham gia đồng hành của các ngành, các cấp, các nguồn lực xã hội, đồng thời phát huy vai trò chủ động của hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN thành phố đã tìm kiếm, hỗ trợ 26 dự án của phụ nữ tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo do UBND TP. Huế tổ chức, trong đó có 7 hồ sơ được chọn vào vòng chung kết; tổ chức 15 diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp”, tạo không gian kết nối, tư vấn, định hướng phát triển sản phẩm cho phụ nữ. Đồng thời, tổ chức 62 lớp tập huấn cho hơn 5.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tiếp thị sản phẩm gắn với xu hướng phát triển kinh tế xanh; hỗ trợ 31 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do nữ làm chủ tham gia các hội chợ trong và ngoài thành phố.

Tạo nên điểm tựa tài chính cho phụ nữ khởi nghiệp cũng chính là một hoạt động quan trọng, khi chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nên điểm tựa quan trọng cho phụ nữ phát triển kinh tế. Hiện, tổng dư nợ ủy thác đạt hơn 2.852 tỷ đồng với trên 50.600 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,08%. Các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, giúp hàng trăm hộ phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế khẳng định: “Phong trào khởi nghiệp trong phụ nữ không chỉ góp phần nâng cao quyền năng kinh tế mà còn khơi dậy tinh thần tự tin, sáng tạo, giúp phụ nữ khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố. Hội LHPN thành phố sẽ luôn đồng hành, trợ lực và trang bị những kiến thức cần thiết để hội viên phụ nữ tự tin, vươn xa hơn trên hành trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của mình”.