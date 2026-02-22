Chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang quản trị trong lĩnh vực văn hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, yêu cầu phát triển của ngành rất cao, nhất là phải triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng liên quan lĩnh vực văn hóa; triển khai Nghị quyết 80 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí… là những vấn đề rất lớn.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thể chế hóa những Nghị quyết của Đảng liên quan lĩnh vực văn hóa, nhất là rà soát lại các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết 80-NQ/TW, tập hợp những điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tế của lĩnh vực văn hóa để đưa vào Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ tập trung hoàn thiện thể chế, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị. Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm theo đúng tinh thần thị trường, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra. Địa phương cũng phải phân cấp, phân quyền trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, cắt giảm các thủ tục hành chính, nhất là trong việc xin giấy phép; cương quyết xóa quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng nêu rõ, Bộ phải xây dựng đề án, chương trình; xây dựng cơ chế cho nhân dân đóng góp, làm rõ người dân, doanh nghiệp được hưởng những gì với tinh thần “3 có”: Có sự đóng góp của Nhà nước; Có sự đóng góp của nhân dân; Có sự đóng góp của doanh nghiệp. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình để đầu tư xây dựng công trình thể thao, nhà hát…

Tăng cường huy động nguồn lực của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, trong đó, tăng cường hợp tác công tư theo hướng “đầu tư công-quản trị tư” đối với các công trình thể thao, văn hóa. Về nguồn nhân lực, quan điểm là giữ chân người tài, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Về hạ tầng, phải coi trọng đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật đồng bộ, hiện đại. Khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này. Triển khai “đầu tư tư-sử dụng công”.

Theo Thủ tướng, đã là đơn vị sự nghiệp mà tự chủ được thì để các đơn vị này tự chủ; cần coi trọng văn hóa, thể thao, du lịch từ cơ sở; thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong du lịch; khi đã “giao việc, đặt hàng” thì dứt khoát phải giao nguồn lực. Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đoàn kết, thống nhất nội bộ; quan sát tinh tế; luôn sáng tạo không ngừng; cảm xúc mãnh liệt; nhân dân thụ hưởng. Kiến tạo để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân du lịch sáng tạo trong kinh doanh, dịch vụ.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cùng dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao và khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước năm qua có sự đóng góp quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Thời gian qua, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trong đó có nhiều chương trình đặc sắc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, là nền tảng để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, giải trí. Việt Nam đã đạt mức thu nhập trung bình cao của thế giới, vươn lên mạnh mẽ từ những mất mát, khó khăn sau chiến tranh. Đây cũng là điều cốt lõi của văn hóa Việt Nam, tự tin vươn lên từ “bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển”.

Tết Nguyên đán vừa qua, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã thực hiện một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết; thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo người nghèo, người yếu thế, các đối tượng chính sách xã hội, thể hiện "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”.

Thủ tướng đánh giá 5 điểm sáng của ngành văn hóa: Các hoạt động văn hóa và lễ hội được quản lý và tổ chức đúng quy định, đúng luật pháp, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đậm nét truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc, có nhiều điểm mới sáng tạo xuất phát từ cơ sở, hướng mạnh về người dân. Hoạt động thông tin truyền thông diễn ra hiệu quả, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm ổn định xã hội.

Hoạt động thể dục thể thao diễn ra toàn diện, khí thế, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa được tổ chức rộng khắp trên cả nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam trên thế giới; hoạt động du lịch được phục hồi, khởi sắc tạo đà, tạo lực, tạo thế cho sự phát triển nhanh, bền vững theo hướng tiếp cận đa ngành, đa sản phẩm, đặc sắc, mở rộng thị trường.

Nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, do đó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Bộ, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam trên tinh thần “Không lãng phí một ngày; Không chậm trễ một tuần; Không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; Không để bị động trong một năm”. Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Phân công "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc.

Với tinh thần triển khai công việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới, không làm chậm tiến độ công việc, Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế; quan tâm, chăm lo, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động trong lĩnh vực của ngành; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, giải trí.

Cần có hạ tầng, thiết chế văn hóa, công cụ đo lường, đánh giá; tạo sân chơi bình đẳng, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính dẫn dắt, mở đường, tạo sức lan tỏa thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển ngành văn hóa, giải trí; hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế văn hóa quy mô quốc gia, từng bước vươn tầm quốc tế. Tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam, chú trọng phát triển hài hòa thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ y học thể thao và cơ sở vật chất trong huấn luyện, thi đấu, phát động phong trào mỗi người dân một môn thể thao, lấy sức khỏe của nhân dân làm nền tảng cho sự phát triển của quốc gia.

Tái cấu trúc, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch nội địa. Phát huy vai trò xung kích của Báo chí Cách mạng Việt Nam, truyền thông, nhất là trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động định hướng dư luận, xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại, hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa đặc sắc, có tầm ảnh hưởng ở khu vực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước năm 2026.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả”; triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả, bảo đảm hiệu quả, thực chất, công khai, minh bạch, cụ thể. Tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, báo chí.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 định hướng: Văn hóa thấm sâu, tạo động lực, truyền cảm hứng-Thể thao tạo sức bật, nâng tầm vóc-Du lịch giàu bản sắc, chạm cảm xúc, tăng giá trị-Thông tin truyền thông chủ động dẫn dắt, vững tin, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

