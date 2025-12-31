Kết nối doanh nghiệp, mở hướng việc làm cho sinh viên chăn nuôi - thú y

Sinh viên CNTY giao lưu với nhà tuyển dụng tại ngày hội năm nay

Cơ hội cho sinh viên

Trần Thị Phương Lan, sinh viên năm thứ 5, chuyên ngành thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chia sẻ: Hoạt động định hướng nghề nghiệp và giới thiệu cơ hội việc làm do Khoa và nhà trường tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong quá trình học tập và chuẩn bị cho tương lai sau khi tốt nghiệp. Chương trình giúp sinh viên xác định rõ hơn hướng đi nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội.

Thông qua hoạt động này, Lan có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ thực tế từ giảng viên, cựu sinh viên và đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng. Qua đó, em hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, yêu cầu chuyên môn, cũng như những thách thức và cơ hội trong ngành nghề đang theo học.

Sinh viên CNTY tại một buổi học nhóm

Nhiều sinh viên CNTY cho rằng, ngày hội định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm còn giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của việc rèn luyện kỹ năng mềm song song với kiến thức chuyên môn. Các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, quản lý thời gian và khả năng thích nghi với môi trường mới..., được xem là những yếu tố quan trọng đối với sinh viên trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Qua trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng cũng giúp sinh viên nâng cao sự tự tin, học cách xây dựng hồ sơ xin việc và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho quá trình tìm việc.

Cập nhật xu hướng nghề nghiệp và tạo việc làm

Ông Lê Hoàng Chương, trợ lý Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự và truyền thông thuộc Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam cho rằng, ngày hội định hướng và cơ hội việc làm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức có ý nghĩa sâu sắc đối với sinh viên và doanh nghiệp. Hoạt động này thể hiện sự cam kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên khối ngành CNTY có cơ hội tiếp cận thực tế, hiểu rõ hơn về nghề nghiệp trong tương lai. Thông qua ngày hội, sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp cùng trao đổi, cập nhật xu hướng nghề nghiệp để ngày càng hoàn thiện trong công tác đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động. Công ty sẵn sàng tiếp nhận sinh viên CNTY Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của đơn vị.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm Khoa CNTY Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức ngày hội định hướng và cơ hội việc làm cho sinh viên, qua đó, tăng cường kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp và sinh viên, đồng thời hỗ trợ người học tiếp cận sớm với định hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực của ngành.

Chương trình năm 2025 diễn ra từ ngày 28 đến 29/11, thu hút sự tham dự của lãnh đạo 18 tập đoàn, doanh nghiệp đối tác, nhà tuyển dụng và 7 nhà tài trợ. Các doanh nghiệp mang đến nhiều thông tin về nhu cầu nhân lực, yêu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm, giới thiệu các vị trí thực tập phù hợp cho sinh viên các ngành CNTY và công nghệ thực phẩm.

Bên cạnh hoạt động tư vấn nghề nghiệp, chương trình còn có chuỗi 8 talkshow định hướng, chia sẻ thực tiễn từ doanh nghiệp cùng các phiên thảo luận về nhu cầu đào tạo và hoạt động kết nối nhằm tăng cường hợp tác giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động.

Thông qua sự kiện, Khoa CNTY tiếp nhận các ý kiến góp ý trực tiếp từ doanh nghiệp để điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo, nâng cao năng lực toàn diện cho sinh viên, mở rộng các chương trình thực tập sớm từ năm 1 - 2 và đào tạo theo đặt hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.