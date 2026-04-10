  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 17/04/2026 12:29

Hộ cuối cùng bàn giao mặt bằng dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế

HNN.VN - Sáng 17/4, UBND phường Vỹ Dạ tổ chức hỗ trợ tháo dỡ nhà ở, công trình phụ trợ và tiếp nhận bàn giao mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Thanh Hướng (55 Nguyễn Lộ Trạch), phục vụ dự án Cải thiện môi trường nước của thành phố, hạng mục kè sông Như Ý.

Đối thoại với các hộ dân thuộc dự án mở rộng tuyến đường Thủy Phù - Phú SơnĐẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm Vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chungTháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Nguyễn Gia Thiều

Chính quyền phường Vỹ Dạ vận động hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng

Đây là hộ cuối cùng trong tổng số 19 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án trên toàn tuyến đồng thuận bàn giao mặt bằng, qua đó khép lại quá trình giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai thi công đồng bộ tuyến kè.

Theo UBND phường Vỹ Dạ, dự án kè sông Như Ý đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương là hạng mục quan trọng trong tổng thể dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, góp phần chống sạt lở, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường nước khu vực. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đúng quy định, tuy nhiên một số trường hợp còn băn khoăn trong quá trình thực hiện.

 Tháo dỡ công trình tại khu vực kè sông Như Ý để bàn giao mặt bằng

Riêng hộ ông Nguyễn Thanh Hướng, diện tích đất thu hồi là 28,1m²; các hạng mục nhà ở và công trình phụ trợ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án phải tháo dỡ theo phương án đã được phê duyệt, gồm 57,96m² nhà ở và 37,8m² công trình phụ trợ. Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt từ năm 2023, song trong quá trình triển khai, hộ gia đình chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. 

Chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, giải thích chính sách, kiên trì vận động để tạo sự đồng thuận. Đến sáng 17/4, hộ gia đình đã thống nhất bàn giao mặt bằng, phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản theo đúng quy định. 

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, UBND phường Vỹ Dạ sẽ phối hợp với chủ đầu tư bàn giao thực địa để triển khai thi công ngay trong thời gian sớm nhất, góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường nước và diện mạo đô thị khu vực phía Đông Nam thành phố Huế.

HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Vỹ Dạgiải phóng mặt bằngsông như Ýdự án nước
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi tranh giải bóng đá phường Vỹ Dạ

Chiều tối 10/4, tại sân bóng Monaco, đường Trương Gia Mô, UBND phường Vỹ Dạ tổ chức khai mạc Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I, năm 2025-2026.

Khởi tranh giải bóng đá phường Vỹ Dạ
Cầu vượt cửa biển Thuận An: “Chạy nước rút” trước ngày thông xe kỹ thuật

Sau thời gian dài vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khiến tiến độ bị chậm so với kế hoạch, những ngày này, trên công trường dự án cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế, không khí thi công trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm các đơn vị “chạy nước rút” để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4 tới, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương.

Cầu vượt cửa biển Thuận An “Chạy nước rút” trước ngày thông xe kỹ thuật
Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa Châu

Sáng 22/3, các phường Vỹ Dạ và Hóa Châu đồng loạt tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thu hút đông đảo cán bộ, vận động viên và Nhân dân tham gia, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe ngay từ cơ sở.

Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa Châu
THI CÔNG NÚT GIAO TỈNH LỘ 12B THUỘC DỰ ÁN MỞ RỘNG CAO TỐC CAM LỘ - LA SƠN:
Vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thành phố Huế hiện còn nhiều vướng mắc, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức vận động các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ chung.

Vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top