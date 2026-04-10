Hộ cuối cùng bàn giao mặt bằng dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế

Chính quyền phường Vỹ Dạ vận động hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng

Đây là hộ cuối cùng trong tổng số 19 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án trên toàn tuyến đồng thuận bàn giao mặt bằng, qua đó khép lại quá trình giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai thi công đồng bộ tuyến kè.

Theo UBND phường Vỹ Dạ, dự án kè sông Như Ý đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương là hạng mục quan trọng trong tổng thể dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, góp phần chống sạt lở, chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường nước khu vực. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đúng quy định, tuy nhiên một số trường hợp còn băn khoăn trong quá trình thực hiện.

Tháo dỡ công trình tại khu vực kè sông Như Ý để bàn giao mặt bằng

Riêng hộ ông Nguyễn Thanh Hướng, diện tích đất thu hồi là 28,1m²; các hạng mục nhà ở và công trình phụ trợ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án phải tháo dỡ theo phương án đã được phê duyệt, gồm 57,96m² nhà ở và 37,8m² công trình phụ trợ. Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt từ năm 2023, song trong quá trình triển khai, hộ gia đình chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, giải thích chính sách, kiên trì vận động để tạo sự đồng thuận. Đến sáng 17/4, hộ gia đình đã thống nhất bàn giao mặt bằng, phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, UBND phường Vỹ Dạ sẽ phối hợp với chủ đầu tư bàn giao thực địa để triển khai thi công ngay trong thời gian sớm nhất, góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường nước và diện mạo đô thị khu vực phía Đông Nam thành phố Huế.