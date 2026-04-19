Thúc đẩy phát triển từ các quyết sách mới

Lãnh đạo thành phố trong một lần khảo sát các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh: Ngọc Minh

Tập trung cho các dự án hạ tầng và động lực phát triển

Theo NQ số 17/NQ-HĐND ngày 31/3/2026, HĐND thành phố đã thống nhất danh mục 235 công trình, dự án (DA) cần thu hồi đất trong năm 2026. Đây là nhóm DA mới, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo quỹ đất phục vụ phát triển. Trong đó, có 136 DA thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai 2024. 99 DA thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cùng với đó, HĐND thành phố cho phép tiếp tục triển khai 496 công trình, DA đã được thông qua tại các NQ trước đó nhưng chưa hoàn thành, tiếp tục thực hiện thu hồi đất theo kế hoạch. Như vậy, tổng thể có hơn 700 DA, công trình đang nằm trong danh mục triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, các DA đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND thành phố, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Gia Công nhận định, quy mô danh mục DA lần này cho thấy quyết tâm lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác điều hành. Không chỉ thông qua danh mục, điều quan trọng là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải, đảm bảo tính khả thi.

Danh mục DA được thông qua cũng cho thấy định hướng rõ rệt của thành phố trong việc ưu tiên phát triển hạ tầng và các công trình có tính lan tỏa.

Đáng chú ý là nhóm DA phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, bao gồm các khu tái định cư và nghĩa trang tại nhiều địa phương. Đây là các DA có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ DA trọng điểm quốc gia.

Ngoài ra, hàng loạt DA hạ tầng thiết yếu khác cũng được triển khai như nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông; đầu tư hệ thống điện; phát triển khu du lịch; khai thác vật liệu xây dựng…

Các DA này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, đồng thời nâng cao năng lực kết nối vùng.

Theo UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, nhu cầu phát triển hiện nay đòi hỏi hạ tầng phải đi trước một bước. Nếu không chủ động được quỹ đất và hệ thống hạ tầng đồng bộ sẽ rất khó thu hút đầu tư và tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

Chuyển đổi rừng, triển khai dự án thí điểm

Cùng với các DA thu hồi đất, HĐND thành phố đã ban hành NQ số 19/NQ-HĐND ngày 31/3/2026 về việc thống nhất chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện 10 DA, với tổng diện tích 128,613ha. Trong đó diện tích có rừng là 59,616ha. Phần diện tích còn lại là đất chưa có rừng hoặc đất khác liên quan đến phạm vi DA.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Gia Công trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa IX

Các DA được triển khai trên diện tích rừng chuyển đổi trải rộng nhiều lĩnh vực, bao gồm: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Trạm biến áp 220kV Phong Điền; Khai thác khoáng sản tại khu vực núi Mỏ Diều; Khu ươm tôm và các DA sản xuất khác.

Theo đánh giá của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, các DA này phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch sử dụng đất cũng như các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Gia Công cho rằng, việc chuyển mục đích sử dụng rừng là cần thiết để phục vụ phát triển, song cần được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, cần lưu ý đến diện tích rừng tự nhiên, dù không lớn nhưng phải được quản lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh các DA quy mô lớn, HĐND thành phố cũng thông qua NQ số 18/NQ-HĐND ngày 31/3/2026 về danh mục khu đất thực hiện DA thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Theo đó, có 1 khu đất với diện tích khoảng 3,205ha được lựa chọn để triển khai dự án thí điểm là DA khu nhà ở thương mại đường Sư Vạn Hạnh, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 600 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và bố trí nguồn vốn vẫn là những khâu dễ phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các DA. Do đó, trước số lượng công trình lớn, yêu cầu đặt ra là cần xác định thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các DA trọng điểm, tránh dàn trải. Đồng thời, việc chuẩn bị từ khâu quy hoạch, thu hồi đất đến tái định cư cần được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Việc thông qua các NQ thể hiện quyết tâm phát triển của thành phố, song hiệu quả phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực hiện và đảm bảo tiến độ. Vì vậy, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan rà soát, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai các DA đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật.