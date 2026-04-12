Làm chủ quy trình sản xuất

Các sản phẩm OCOP của nông dân Huế đã vươn ra thị trường các thành phố lớn trong toàn quốc

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Từ năm 2021, nhằm vận động nông dân thực hiện chủ trương chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, Đảng ủy, UBND phường Phú Bài đã tạo nhiều cơ chế, phát động nhiều phong trào sản xuất các sản phẩm mới theo chuỗi giá trị, chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại… Nhờ đó, đã thúc đẩy nông dân mạnh dạn chuyển đổi, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp nhằm phát huy lợi thế của địa phương.

Chị Lê Thị Hoài Uyên, hội viên nông dân ở tổ dân phố 1A Thủy Phù, phường Phú Bài là một điển hình tiên phong chuyển đổi mô hình trồng sen lấy hạt đem lại thu nhập cao và có hướng phát triển hiệu quả. Với nguồn vốn tích góp cùng với chính sách hỗ trợ của UBND phường, gia đình chị đầu tư khai hoang phục hóa các vùng đất bỏ hoang lâu năm, đào ao và mua giống sen về trồng thử nghiệm. Sau một năm, nhận thấy lợi nhuận từ sen mang lại khá cao, gia đình chị đã mạnh dạn trồng tiếp trên diện tích lớn. Qua hơn 4 năm, hiện gia đình chị đã đầu tư mở rộng diện tích trồng sen lên đến 18ha, cùng với hệ thống dây chuyền chế biến các sản phẩm từ sen.

“Tính bình quân mỗi tháng gia đình tôi thu được 225 triệu đồng từ tiền bán cây giống, hạt sen khô, lá, củ, tim sen, tinh bột củ sen, mứt củ sen… Các sản phẩm từ sen của tôi đã có truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nằm trên cổng mã vạch Quốc gia và sẵn sàng xuất khẩu hàng hóa theo đường chính ngạch”, chị Uyên chia sẻ.

28 tuổi, anh Trần Đình Quỳnh ở xã Đan Điền cũng nhờ chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp của địa phương nên đã biến vùng đất cát trắng hoang hóa thành trang trại trồng dưa lưới công nghệ cao, mang lại thu nhập ổn định.

Anh Quỳnh cho hay, sau khi tiếp cận được chủ trương, chính sách của Đảng ủy, chính quyền địa phương về thu hút, huy động mọi thành phần đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, anh bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật trồng dưa lưới và tham gia các hội nhóm. Qua sự kết nối của tổ chức đoàn thể xã, anh được Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà màng. Đồng thời, được Dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR) tại Huế đồng hành, hỗ trợ đầu tư mô hình trồng dưa lưới. Đến đầu năm 2024, hệ thống trồng dưa lưới công nghệ cao được anh hoàn thiện trên diện tích hơn 2ha với hai trang trại mang tên Quỳnh Hương Farm.

Giống dưa lưới Ichiba anh Quỳnh đưa vào sản xuất có nguồn gốc từ Nhật Bản với chất lượng vượt trội. Quy trình trồng áp dụng hoàn toàn theo công nghệ Israel với hệ thống tưới nhỏ giọt, bón phân tự động và đo độ ngọt của dưa bằng máy. Toàn bộ quy trình trồng đều tuân thủ theo tiêu chuẩn VietGAP và theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, hạn chế sâu bệnh, đảm bảo sản phẩm an toàn. “Đến nay, mô hình trồng dưa lưới trên vùng cát trắng của tôi mỗi năm cho thu hoạch 2 - 3 vụ, mỗi vụ sản lượng khoảng 8 tấn, lợi nhuận bình quân hơn 100 triệu đồng/vụ”, anh Quỳnh thông tin.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền đánh giá: Mô hình trồng dưa lưới của anh Quỳnh là một trong những điển hình tại địa phương về khởi nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là hướng đi rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, đồng thời mở ra triển vọng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Đáp ứng yêu cầu phát triển

Ông Nguyễn Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để nông dân tham gia khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp ở nông thôn, tham gia vào chuỗi giá trị mới...

Nhờ đó, lĩnh vực nông nghiệp thành phố liên tục chuyển dịch đúng hướng và tập trung phát vào việc triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, diện tích trồng trọt hữu cơ toàn thành phố đạt hơn 1.900ha; đã duy trì được chuỗi liên kết chăn nuôi hữu cơ giữa Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm và 70 hộ nông dân, với quy mô hàng năm đạt hơn 7.000 con lợn, 100 con bò, 13.000 con gà. Có 600 hộ nông dân, 15 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp tham gia sản xuất hữu cơ. Thành phố cũng ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó, đã hỗ trợ cho 32 cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hoạt động đạt hiệu quả.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Anh, thời gian tới sở sẽ tiếp tục phối hợp nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản nhằm giúp nông dân có thể làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn.

Sở cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị... Đồng thời, tạo đột phá trong phát triển nhân lực, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho nông dân nhằm đáp ứng yêu phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn mới...