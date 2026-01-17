Đưa nông sản địa phương đến gần người tiêu dùng

Người dân mua sắm tại Phiên chợ Hợp tác xã

Tại phiên chợ, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy nhiều mặt hàng nông sản sạch và sản phẩm chất lượng cao do các HTX uy tín sản xuất, như: rau củ quả hữu cơ, gạo, trà, cà phê, mật ong, tinh bột nghệ… Các sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, nhiều mặt hàng đạt chuẩn OCOP, hữu cơ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Bên cạnh đó, phiên chợ còn giới thiệu đặc sản vùng miền phong phú như các loại mắm truyền thống, bánh đặc sản, trái cây đặc trưng của từng địa phương, đặc sản miền núi… mang những hương vị đặc trưng, góp phần quảng bá sản vật địa phương đến với người dân và du khách.

Phiên chợ có không gian “mở”, quy tụ những gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân gian và nghệ thuật truyền thống của các địa phương trên toàn thành phố.

Một điểm cộng lớn của phiên chợ là các sản phẩm được bán trực tiếp từ người sản xuất, không qua trung gian, giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng và có mức giá cả hợp lý. Đồng thời, người mua có thêm cơ hội tiếp cận thêm những địa chỉ mua hàng uy tín, tận gốc.

Phiên chợ Hợp tác xã góp phần quảng bá nông sản địa phương đến với người tiêu dùng

Chia sẻ về những sản phẩm do HTX mang đến phiên chợ, bà Hồ Thị Nga, Giám đốc HTX Nông sản an toàn A Lưới cho biết: “Phiên chợ là cơ hội để các HTX như chúng tôi giới thiệu sản phẩm sạch, minh bạch quy trình sản xuất và lắng nghe phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng. Đây cũng là động lực để HTX tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương bền vững”.

Bà Nguyễn Thị Thơm, phường Thuận Hóa, cho biết: “Tôi rất yên tâm khi mua sắm tại phiên chợ HTX vì biết rõ nguồn gốc sản phẩm, lại được gặp trực tiếp người làm ra sản phẩm. Giá cả khá hợp lý, hàng hóa phong phú, các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện nay".

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX nhấn mạnh: “Phiên chợ HTX không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm cho các HTX mà còn góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với kinh tế tập thể. Đây là hướng đi thiết thực nhằm kết nối cung - cầu, hỗ trợ HTX phát triển bền vững và quảng bá nông sản địa phương”.

Với thông điệp “Nông sản sạch - đặc sản địa phương - sản phẩm HTX uy tín”, Phiên chợ HTX không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm an tâm mà còn góp phần kết nối với người tiêu dùng, trực tiếp ủng hộ nông dân, đồng hành cùng các HTX.