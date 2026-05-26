Triệt phá nhiều đối tượng chế tạo, mua bán súng trái phép trên không gian mạng

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định Phạm Thanh Bình (sinh năm 2004) cùng các đối tượng Hồ Dương Huỳnh Đức (sinh năm 2003), Lê Phú Vẫn (sinh năm 1995), Huỳnh Ngọc Đức (sinh năm 2000), Trần Tám (sinh năm 1993), Phạm Xuân Dũng (sinh năm 1991) cùng trú tại TP. Huế và Phan Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Lâm Đồng) có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Chân Mây - Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc tiến hành triệu tập Phạm Thanh Bình để đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Mặc dù đối tượng quanh co, ngoan cố chối tội; tuy nhiên trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

Công an thành phố lấy lời khai các đối tượng nhằm tiếp tục mở rộng điều tra

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an xác định Phan Văn Quang là đối tượng trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho nhóm đối tượng tại TP. Huế. Ngày 3/2/2026, một tổ công tác đặc biệt được cử vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, điều tra, làm rõ. Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi ở của đối tượng nằm trong khu vực thưa dân cư, được bao bọc bởi rừng cao su rậm rạp. Trong đó, xưởng chế tạo vũ khí được che chắn, ngụy trang kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Sau thời gian theo dõi, lúc 11 giờ 50 phút ngày 6/2/2026, tổ công tác bất ngờ áp sát, khống chế thành công Phan Văn Quang tại nhà riêng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ máy tiện nòng súng, máy đánh bóng rãnh nòng, máy khoan, 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng, khoảng 5kg đạn chì tương đương 15.000 viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng bán súng.

Qua đó xác định Huỳnh Thế Phúc (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu) là đối tượng thường xuyên đăng bài mua bán súng trái phép. Sau khi bị triệu tập làm việc, đối tượng cúi đầu nhận tội. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì.

Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1988, trú tại xã Hưng Lộc) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tìm mua vũ khí. Đối tượng thực hiện giao dịch tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở của Sinh, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng nén hơi, trong đó có khẩu Fx Airgun Terminator Custom 2024 trị giá khoảng 16 triệu đồng cùng 500 viên đạn chì các loại.

Trong tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phát hiện Ngô Đức Dương (sinh năm 2003, trú tại phường Thuận An) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng thường xuyên đăng tải thông tin sửa chữa, tinh chỉnh súng. Ngày 10/2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Thuận An tiến hành bắt giữ, đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi Condo cùng 250 viên đạn chì.

Từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Qua đó, thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí. Hiện toàn bộ các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế khởi tố bị can để điều tra theo quy định pháp luật.

Công an thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức; không tham gia các hội nhóm trao đổi, mua bán súng trên không gian mạng. Người dân đang cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần chủ động giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tránh vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các hành vi liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí cần kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.