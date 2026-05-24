  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 26/05/2026 08:56

Việt Nam vào TOP 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới

Hiệp hội Thép thế giới (Worlsteel) vừa công bố danh sách các quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất và Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới.

Khi thế giới dư thừa thép nhưng không ai muốn ngừng sản xuất

Năm 2026, sản lượng thép thô của Hòa Phát dự kiến đạt trên 14 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2025

Tháng 4/2026, Worldsteel ước tính sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với sản lượng này, Việt Nam đã vượt qua Italia để vào TOP 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025. 

Hiệp hội Thép Việt Nam đánh giá: Ngành thép đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Nếu như năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường thì sau 10 năm, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Doanh nghiệp thép Việt Nam đã tự chủ sản xuất

Các doanh nghiệp thép Việt Nam hiện đã tự chủ sản xuất được tất cả các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế: phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan…) đến công nghiệp quốc phòng.

Nhiều khu liên hợp sản xuất thép quy mô lớn, hiện đại được đầu tư, đi vào hoạt động như Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, tiên phong sản xuất các loại thép khó, chất lượng cao như thép cơ khí chế tạo, thép tanh bố lốp ô tô, thép dây hàn, thép làm lò xo, ốc vít, thép làm cẩu, dự ứng lực, đặc biệt là thép thanh ray đường sắt cao tốc, thép hình. 

Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, TOP 11 thế giới. Riêng Tập đoàn Hòa Phát đóng góp vào sản lượng chung của cả nước là 11 triệu tấn, tương đương 44,7%.

Năm 2026, sản lượng thép thô của Hòa Phát dự kiến đạt trên 14 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2025. Với sản lượng này, vị thế TOP 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới của Việt Nam sẽ được giữ vững.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
sản xuấtthépthế giới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những dấu ấn quảng bá văn hóa ra thế giới của Việt Nam

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2026 ước đạt 2,03 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đối với bạn bè và du khách ở nhiều quốc gia trên thế giới, một phần nhờ vào những dấu ấn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Những dấu ấn quảng bá văn hóa ra thế giới của Việt Nam
Chủ động nhận diện rủi ro, đảm bảo an toàn trong sản xuất

Nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố Huế đang chuyển từ cách làm “đối phó quy định” sang chủ động nhận diện rủi ro, đầu tư công nghệ và xây dựng văn hóa an toàn ngay tại nơi làm việc, xem đây là nền tảng để phát triển bền vững và giữ ổn định sản xuất trong bối cảnh chuyển đổi số, cạnh tranh lao động ngày càng lớn.

Chủ động nhận diện rủi ro, đảm bảo an toàn trong sản xuất
Động lực giúp hội viên nông dân đổi mới sản xuất

Trong thời gian qua, nguồn vốn từ “Quỹ hỗ trợ nông dân” đang trở thành đòn bẩy giúp nhiều hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Huế có điều kiện để đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập và hình thành các mô hình liên kết phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả.

Động lực giúp hội viên nông dân đổi mới sản xuất
Hội Nông dân với phong trào sản xuất thực phẩm an toàn

Với nhiều giải pháp thiết thực, Hội Nông dân (HND) thành phố Huế đã từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, gắn với phát triển nông nghiệp bền vững.

Hội Nông dân với phong trào sản xuất thực phẩm an toàn
Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 nhằm tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, trong đó ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đồng thời khẳng định hình ảnh, vị thế, vai trò của Việt Nam trong góp phần xây dựng một ASEAN đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi trong bối cảnh mới: Một thế giới đầy biến động, môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định.

Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top